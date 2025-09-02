PSO: vienas iš 100 mirčių atvejų – savižudybė

PSO teigė, kad nors pastaraisiais metais savižudybių skaičius pasaulyje šiek tiek sumažėjo, pažanga kovojant su šia problema yra pernelyg lėta.
Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūra nurodė, kad 2021-aisiais – paskutiniais metais, apie kuriuos turimi duomenys – pasaulyje buvo apytikriai 727 tūkst. savižudybių.
„Pasaulyje savižudybė yra daugiau nei vienas iš 100 mirties atvejų, o kiekvienam mirties atvejui tenka 20 bandymų nusižudyti“, – sakė PSO Neinfekcinių ligų ir psichikos sveikatos skyriaus laikinoji vadovė Devora Kestel.
Ji sakė žurnalistams, kad šios savižudybės „paveikė daugybę kitų gyvenimų ir pragyvenimo šaltinių, nes draugai, globėjai ir artimieji buvo priversti kovoti su neįsivaizduojamais sunkumais“.
PSO ataskaitoje „Pasaulinė psichikos sveikata šiandien“ pabrėžiama, kad savižudybės išlieka pagrindine jaunų žmonių mirties priežastimi įvairiose geografinėse ir socialinėse bei ekonominėse aplinkose.
Nustatyta, kad 2021-aisiais tai buvo antra pagrindinė 15–29 metų amžiaus mergaičių ir moterų mirties priežastis ir trečia pagrindinė tos pačios amžiaus kategorijos vyrų mirties priežastis.
Nepaisant to, kad 2000–2021 metais pagal amžių pakoreguotas savižudybių skaičius pasaulyje sumažėjo 35 proc., pasaulis vis dar nepasiekia užsibrėžto tikslo: vietoj siekiamo trečdaliu sumažinto savižudybių skaičiaus 2015–2030 metais, dabartinė pažanga rodo, kad bus pasiektas tik 12 proc. sumažėjimas, teigia PSO.
Stagnacija
Savižudybių skaičius sumažėjo visuose regionuose, išskyrus Šiaurės ir Pietų Ameriką, kur per tą patį laikotarpį savižudybių skaičius padidėjo 17 procentų.
Beveik trys ketvirtadaliai visų savižudybių įvyksta mažesnes pajamas gaunančiose šalyse, kuriose gyvena didžioji dalis pasaulio gyventojų.
Nors turtingesnėse šalyse savižudybių skaičius, palyginti su gyventojų skaičiumi, yra didesnis, sunku jį palyginti, nes jose paprastai turima daugiau duomenų nei mažesnes pajamas gaunančiose šalyse, nurodė PSO.
Agentūra įspėjo, kad nors savižudybių skaičius pamažu mažėja, psichikos sutrikimų, tokių kaip nerimas ir depresija, paplitimas stipriai didėja.
„2011–2021 metais psichikos sutrikimų turinčių žmonių skaičius augo sparčiau nei pasaulio gyventojų skaičius“, – teigiama ataskaitoje.
Naujausiais duomenimis, daugiau nei milijardas žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų.
PSO išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl šių sutrikimo paplitimo tarp jaunimo.
Nors tikėtina, kad tai lemia daugybė priežasčių, PSO Psichikos sveikatos skyriaus vadovas Markas van Ommerenas (Markas van Omerenas) teigė, kad „dvi pagrindinės hipotezės yra šios: socialiniai tinklai ir COVID pandemijos poveikis“.
Atsižvelgdama į tai, PSO išreiškė susirūpinimą dėl to, ką pavadino investicijų į psichikos sveikatą stagnacija visame pasaulyje – vidutinės vyriausybės išlaidos psichikos sveikatai sudaro tik 2 proc. visų sveikatos biudžetų, o šis rodiklis nepakitęs nuo 2017 metų.
PSO nustatė, kad visame pasaulyje tik 9 proc. depresija sergančių žmonių gauna gydymą.
„Psichikos sveikatos paslaugų pertvarkymas yra vienas aktualiausių visuomenės sveikatos iššūkių“, – pareiškime teigė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
