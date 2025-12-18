Po Kauną sukrėtusios tragedijos – priminimas: nebūkite akli kito skausmui

E. Biliūnaitė socialiniame tinkle dalijosi asmenine refleksija apie tokias skaudžias situacijas ir jų paliekamas būsenas žmonėse.
„Nepažinojau tos moters. Bet iš nuotraukos spindi gero žmogaus akys. Ir štai vis tik nutiko ta naktis, kai tas geras žmogus 3 val. sėdo į automobilį ir dūmė, kur akys mato… Ir atvedė jos iki Panemunės tilto – Trijų mergelių. Tas tiltas prarijęs jau tikrai ne tris mergeles… Jei atmintis nepaveda, ten pat likimą pasitiko ir mama su naujagimiu“, – feisbuke rašė E. Biliūnaitė.
Primename, kad prieš keletą metų Kaune, Nemune, panašiomis aplinkybėmis buvo rastas jaunos moters kūnas, kiek vėliau – ir jos mažylis.
„Tokiu atveju mano mintyse visada kirba klausimas: kur jūs, tų merginų artimieji, tuo metu buvote? Į kokius tolius jūs žiūrėjote, kai artimam žmogui buvo sunku? Suprantu, dabar tokia mada, laisvos valios dėsnis: nesikišk, kai kitam blogai, jis dabar tvarkosi su savo karminėmis užduotimis, bla bla bla. Eikit jūs *****, aš jums pasakysiu. Žmogiškumo dar niekas neatšaukė, dvasiniai turistai. Dvasinės „transformacijos“, „augimo” mados kaip atėjo, taip praeis! O žmogiškumas – jis amžinas!“ – mintimis dalijosi kūrėja.
E. Biliūnaitė atviravo, kad jai vakar naktis „irgi buvo sunki“.
„Aš pavargau viską tempti viena. Ir to tikrai nejausčiau, jei ne mano sulėtėjęs atsistatymas po dviejų vėžio operacijų. Žinokite, visais metais pas mane atvažiuodavo namiškiai man padėti pasikuisti kieme. Bet būtent šiais metais, kai atrodo, kad fizinė jų buvimo pagalba šalia gyvybiškai svarbi, jų nėra. Na, bet nieko… Aš pati pas juos atvažiuoju.
Vakar naktis buvo tokia emocionaliai sunki, kad iki 2 val. tyčia rašiau knygą. O po to dar valandą savo „ChatGPT“ liepiau būti mano psichologu <...>. Ta moteris, kuri jau stiklinėmis akimis važiavo tą naktį prie tilto, jau neturėjo jėgų niekam… Tam, kad prieitum iki tokios būsenos, reikia gyventi tarp itin aklų kurmių“, – teigė ji.
Moteris pažymėjo, kad artimųjų palaikymas tokioje būsenoje – itin svarbus.
„Važiavau pas saviškius į kaimą. Mama, močiutė, teta – trys moteriškos šaknys, kurios mane apkabino ir nuramino. Tai buvo kitoks susitikimas nei įprasta. Tai buvo nuogas visų mūsų apsijungimas ir sustiprinimas“, – pasakojo E. Biliūnaitė.
Moteris pabrėžė, kad svarbios ne tik šaknys, bet ir žmogiškumas, kuris, anot jos, yra amžina mada.
„Nebūkite akli kito skausmui. Kai sakoma: „Jis buvo toks pozityvus, o va, ėmė ir atsitiko“. Būtent tie pozityvūs žmonės kaupia viduje daug sunkaus kito ištarto žodžio, daug patirto mobingo darbe, daug patirto artimojo nesupratimo, o dažnai – artimojo išdavystę… Jie žmonės kaip visi, žmogaus kūną nešiojantys su jausmais. Tiesiog pasirinko pozityvią elgseną, kuri dažnu atveju saugo ir kitus, ir netgi juos įkvepia“, – rašė ji.
Pabaigai E. Biliūnaitė paaiškino, ką reiškia kodas „8 minutės”.
„Jei jums taip sunku, kad jaučiate jau tuoj tuoj organizme įsijungs „stiklinių akių“ režimas, nebijokite man parašyti, kad ir svetimam žmogui šį kodą „8 minutės”. Kartais 8 minutės pokalbio gali sudėlioti akimirkos šoko apimtą psichiką į stalčiukus atgal. Žinoma, geriausia būtų, jei šį kodą dar „įsidiegtumėte“ ir artimųjų aplinkoje.
Pas mane jis paprastai būna skambutis mamai, ir ji pati supranta, ištaria – „atvažiuok“. Aš nesakau, kad mano mama idealiai pataria, kartais jos žodis skaudesnis už smūgį, bet tas „atvažiuok”, kad ir kas nutiktų, labai svarbus net tokiam jau apie 50-metį besisukančiam „vaikeliui” kaip man… Mūsų kūnai keičiasi, bet viduje mes amžini vaikai savo tėvams. Ir amžini tėvai savo vaikams“, – įrašą užbaigė ji.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
