Premjeras: Ukrainai trūksta 20 mlrd. dolerių tęsti aktyvius karo veiksmus

„Šių metų gynybos poreikių trūkumas siekia 27 mlrd. dolerių. Vyriausybė planuoja apie 7 mlrd. dolerių padengti taupydama lėšas, optimizuodama išlaidas ir perskirstydama asignavimus. Šios lėšos taip pat skirtos išmokoms kariams ir paramai jų šeimoms. Dėl likusių 20 mlrd. dolerių deramės su mūsų partneriais. Nuo šių lėšų priklauso mūsų gebėjimas vykdyti aktyvius karo veiksmus, įskaitant 2027 m. pirmąjį ketvirtį“, – pabrėžė S. Koreckis.
Jis paaiškino, kad šios lėšos pirmiausia reikalingos būtinų ginklų gamybai finansuoti, ypač ilgojo nuotolio ginklų, kuriuos kariuomenė galės naudoti šią žiemą.
„Tai mūsų galimybė grąžinti karą ten, iš kur jis atėjo. Tai gyvybiškai svarbus poreikis, kurį būtina patenkinti“, – pabrėžė S. Koreckis.
Jis taip pat paaiškino, kaip susidarė šis trūkumas.
Bendra šių metų karo „kaina“ siekia 155 mlrd. dolerių. Šį skaičių 2026 m. vasarį per Ramšteino susitikimą partneriams pateikė tuometinė Gynybos ministerijos vadovybė. Jis apima tiek biudžeto lėšas, tiek nebiudžetinę partnerių materialinę ir techninę pagalbą.
„Nebiudžetinė pagalba visų pirma apima raketas, įrangą ir kitus ginklus, kuriuos partneriai teikia ne pinigais, o konkrečiais daiktais. Pavyzdžiui, tai yra raketos PAC-2 arba PAC-3 sistemoms „Patriot“, paleidimo įrenginiai, orlaiviai ir panašiai“, – sakė S. Koreckis.
155 mlrd. dolerių suma dar kartą buvo nurodyta dokumente „Finansų strategija“, jį vyriausybė kovą pateikė Europos Sąjungai (ES) vykstant dialogui dėl paramos paskolos Ukrainai.
Pasak S. Koreckio, 27 mlrd. dolerių sudaro išlaidos, kurios iki šiol liko nefinansuotos, nors buvo suplanuotos iš anksto.
Kaip pranešta, Ukrainos gynybos ministerijos biudžeto trūkumas šiuo metu siekia 27 mlrd. dolerių. Tuo pat metu Ukraina tikisi, kad gynybai bus skirta 30 mlrd. eurų Europos lėšų, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.