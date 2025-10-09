Iš prekybos atšaukė šiuos dezodorantus: moteriai pradegino odą

Grupė moterų inicijavo teisinius veiksmus prieš dezodorantų prekių ženklą „Mitchum“, tvirtindamos, kad jo populiarusis rutulinis dezodorantas „pradegino jų odą“.
Praėjusį mėnesį socialiniai tinklai buvo užplūsti klientų pranešimais, kuriuose teigiama, kad panaudojus naujos formulės produktą išsivystė skausmingi bėrimai ir pūslės.
Nuotraukos, kuriose matyti žalia, paraudusi pažastų oda, buvo dalijamos „TikTok“, „Instagram“ ir interneto forumuose, o vartotojai ašarojo dėl skausmingų, besiplečiančių žaizdų.
„Mitchum“, priklausantis „Revlon“ bendrovei, paskelbė atsiprašymą ir pripažino, kad „gamybos proceso pakeitimas“ lėmė, jog kai kurios aštuonių produktų partijos sukėlė skirtingą odos reakciją. Nuo to laiko paveikti produktai buvo atšaukti iš prekybos.
Dabar trys moterys pradėjo teisinius veiksmus prieš grožio pramonės gigantą, teigdamos, kad joms liko nuolatiniai randai ir jaučiamas tęstinis skausmas. Viena iš jų net sako, kad jai buvo paskirti antibiotikai, nes išsivystė infekcija.
Rachel Cummins, pardavimų asistentė, teigė, kad apie 4 eurus kainuojantis 48 valandų poveikio rutulinis dezodorantas jau po vieno panaudojimo jai paliko gilius rudus randus po kairiąja ranka. Ji pasakojo: „Nusipirkau du rutulinius dezodorantus, o ne savo įprastą prekių ženklą, nes jiems buvo taikoma nuolaida. Tačiau, kai juo pasitepiau abi pažastis prieš eidama į darbą, dėl kažkokios priežasties jaučiausi šiek tiek skaudžiai. Tiesiog nurašiau tai kaip kažką naujo, ko anksčiau nebandžiau, ir galvojau, kad skausmas nurims. Tikrai nesitikėjau, koks skausmas ateina.“
Po kelių valandų, per pamainą, jos pažastys pradėjo degti, tapo skausmingos, o grįžusi namo ji išgėrė nuskausminamųjų. Ji pridūrė: „Paprastai nesiskundžiu ir nevartoju vaistų, todėl tai turėjo būti bloga patirtis, kad taip pasielgčiau. Panaudojau jį tik vieną kartą, o jis iš tiesų pradėjo stipriai gelti ir deginti, ypač kairiąją pažastį. Taip pat turėjau naudoti „Savlon“ antiseptinį tepalą ir „Sudocrem“. Maniau, kad viskas nurims savaime.“
Tačiau kitą dieną jos simptomai pablogėjo ir ji po kaire pažastimi pastebėjo besiformuojančias baltas pūsles, palikusias odą „visai žalią“.
Moteris teigė: „Skausmas buvo toks stiprus, kad mane prikeldavo, ir turėdavau gerti stiprius nuskausminamuosius, kad galėčiau miegoti. Negalėjau leisti, kad kažkas liestų mano pažastį, turėjau dėvėti laisvus drabužius, nes bet koks prisilietimas prie tos vietos kėlė gryną agoniją. Mano kairioji pažastis degė, buvo karšta liečiant ir labai jautri. Nežinojau, kokia žala jau padaryta. Tai buvo vienas baisiausių skausmų, kokį tik esu jautusi, o to niekada nesitikėtum iš dezodoranto.“
Kai mažos baltos pūslės pradėjo „trūkinėti ir šlapiuoti“, ji apsilankė vietinėje vaistinėje ir kreipėsi į šeimos gydytoją.
„Vos parodžius jai savo pažasties nuotraukas, gydytoja pasakė, kad turiu infekciją ir man reikia antibiotikų bei stipraus steroidinio kremo iš karto,“ – sakė ji. „Negalėjau patikėti, kad tai sukėlė mano dezodorantas.“
Nors deginantis skausmas per kelias savaites atlėgo, ji su siaubu pamatė, kad liko gilus, tamsiai rudas randas.
„Baisu žiūrėti, kiekvieną kartą, kai pasižiūriu į veidrodį, matau jį. Panaudojau produktą tik vieną kartą ir dabar, tikriausiai, likau su randu visam gyvenimui,“ – sakė ji. „Visa likusį gyvenimą mano kairė pažastis bus pernelyg jautri. Dabar turiu ją drėkinti kiekvieną dieną, ji jaučiasi visa šiurkšti. Baisu, kai negali pasitikėti dideliais prekių ženklais, kad jie užtikrins tavo saugumą.“
Pateikusi skundą „Mitchum“ gamintojui „Revlon“, ji teigė, kad jai buvo atsiųsti kuponai, leidžiantys nusipirkti daugiau „Mitchum“ produktų.
„Negalėjau patikėti, ką matau. Jie žinojo, kokia rimta buvo infekcija, nes aš buvau jiems nusiuntusi nuotraukas,“ – teigė moteris. „Tai buvo visiškas pokštas ir labai prastas klientų aptarnavimas. Aš kentėjau agoniją, o jie bandė priversti mane vėl naudoti jų produktus. Pareiškimai, sakanys „atsiprašau“, tiesiog nepadeda sveikatos atžvilgiu. Laimei, sulaukiau pagalbos laiku, nes infekcijos yra labai rimtos ir ji galėjo dar labiau išplisti.“
Ekspertai spėja, kad deginančios, niežtinčios pažastys galėjo atsirasti dėl dviejų specifinių naujų ingredientų aštuoniuose paveiktuose produktuose.
Karaliaus koledžo Londone (King's College London) farmacijos ekspertė profesorė Penny Ward „Daily Mail“ sakė: „Naujo formato sudėtyje yra acetilo cedreno, kuris pleistro bandymais įrodytas kaip dirgiklis, taip pat vanilinas, kuris taip pat gali sudirginti kai kurių asmenų odą. Apskritai, dirginančios cheminės medžiagos greičiausiai yra pridėti kvapai. Dažniausiai dermatito bėrimai labiau niežti nei skauda, o skausmas gali rodyti infekciją ir gali prireikti gydymo antibiotikų ar priešgrybeliniu kremu.“
Moteris kreipėsi į specializuotus teisininkus, kurie dabar tvarko jos ir dar dviejų moterų ieškinius. Paklaustas „Daily Mail“, „Mitchum“ atstovas teigė nekomentuojantis vykstančių teisinių reikalų.
Naujausi komentarai