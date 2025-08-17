Apsisprendė: socialdemokratai į koaliciją kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“

„47 skyriai pasisakė, kad koalicija turėtų būti keičiama į tos kompozicijos, kuriai pritarė ir mūsų partijos taryba“, – po tarybos posėdžio sakė laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ atstovais.
Visgi šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „aušriečiais“ ir demokratais.
Anksčiau Sauliaus Skvernelio pirmininkaujama politinė jėga pranešė nebegalinti dirbti su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“, o socialdemokratai pabrėžė, kad tokie ultimatyvūs pareiškimai jiems tampa nepriimtini.
Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.
Savo ruožtu „valstiečiai“ pranešė, jog formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
