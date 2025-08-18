Sinkevičius – apie sprendimą burti koaliciją be demokratų: bandė LSDP varyti į kampą

„Manau, kad sąlyginai (sprendimas – ELTA) buvo padiktuotas gal net ir mūsų partnerių ultimatyvių pareiškimų. Mes gi kalbėjom antradienį, buvo pašnekesys koks? Klausėm, ar „Nemuno aušra“ yra problema? Buvo pasakyta, kad problema. Tada aš patikslinau klausimą, ar problema yra katastrofa, eisit ar neisit, pasakykit iki galo? Buvo pasakyta, kad mes tada spręsime valdyboje. Kitą dieną ne valdyba, susirenka pirmininkas su pavaduotojais, nusprendžia“, – pirmadienį LRT Radijui kalbėjo LSDP laikinasis pirmininkas.
„Nebuvo nuoseklumo, buvo šokinėjimas ir bandymas varyti socialdemokratus, matyt, į kampą ar pokerio terminais padaryti all inn. (...) Tai sukūrė tam tikrą emocinį foną, kuris ir galbūt ir dalinai sąlygojo sprendimą“, – akcentavo jis.
Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
Po LSDP tarybos sprendimo, partijos derybinė grupė šią savaitę susitiks su politinių jėgų atstovais, pakviestais į valdančiąją koaliciją. Pirmadienį planuojamas susitikimas su „aušriečiais“.
M. Sinkevičiaus teigimu, viliamasi, kad koalicinę sutartį pavyks suderinti iki kitos savaitės ketvirtadienio.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų derybinė grupė praėjusią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ atstovais.
Visgi, šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „aušriečiais“ ir demokratais.
Anksčiau S. Skvernelio pirmininkaujama politinė jėga pranešė nebegalinti dirbti su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“, o socialdemokratai pabrėžė, kad tokie ultimatyvūs pareiškimai jiems tampa nepriimtini.
Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.
Savo ruožtu „valstiečiai“ pranešė, jog formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
