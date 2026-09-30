 Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių

Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių

2026-09-30 07:08
BNS inf.

Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių</span>
Prancūzijoje per mokyklų blokadas sulaikyta šimtai žmonių / AP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumu bei per karščius įkaitusiomis klasėmis.

„Šalies teritorijoje buvo sulaikyta 440 asmenų“, – televizijai BFMTV sakė Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas).

„Galutinio skaičiaus dar neturime, tačiau man pranešta, kad du trečdaliai sulaikymų baigėsi areštu policijoje“, – pridūrė jis.

Per susidūrimus nukentėjo 48 teisėsaugos pareigūnai. Kai kuriose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidė į policininkus daiktus, o pareigūnai naudojo lazdas bei ašarines dujas.

„Smurtas niekada nėra teisėtas. Jokios aplinkybės nepateisina smurto“, – teigė L. Nunezas.

„Niekas nepateisina atvykimo prie institucijų protestuoti su kaukėmis, pasislėpus veidus, nešantis sviedinius ir laukiant teisėsaugos įsikišimo vien tam, kad būtų puolami pareigūnai“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad per susidūrimus užfiksuoti septyni atvejai, kai į pareigūnus buvo sviedžiama druskos rūgštis.

Protestai prasidėjo Il de Franso regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito ir į kitus šalies miestus.

Švietimo ministerijos duomenimis, antradienį protestai arba sutrikimai paveikė 400 mokyklų iš maždaug 3,7 tūkst. visoje šalyje.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
mokyklų blokadOS
protestai
vidurinės mokyklos
Nepilnamečiai
sulaikymai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų