 Potvynių nuniokotam Nepalui atstatyti reikės milijardų dolerių

Potvynių nuniokotam Nepalui atstatyti reikės milijardų dolerių

2026-08-29 14:03
BNS inf.

Nepalui po niokojančių potvynių prireiks milijardų dolerių atstatymo darbams, pareiškė užsienio reikalų ministras Shisiras Khanalas (Šiširas Kchanalas), valstybės institucijoms stengiantis įvertinti padarytos žalos mastą.

<span>Potvynių nuniokotam Nepalui atstatyti reikės milijardų dolerių</span>
Potvynių nuniokotam Nepalui atstatyti reikės milijardų dolerių / Scanpix nuotr.

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„Rekonstrukcija ir reabilitacija gali pareikalauti milijardų dolerių“, – žurnalistams Katmandu sakė jis.

„Atliksime nuostolių ir žalos tyrimą, o tada planuosime, tačiau kreipiuosi į tarptautinę bendruomenę prašydamas paramos“, – teigė ministras.

Praėjus trims dienoms nuo nelaimės, S. Khanalas teigė, kad „skubiai reikia vykdyti gelbėjimo darbus ir išgelbėti kuo daugiau gyvybių“.

Visgi nelaimės mastas jau dabar viršija vyriausybės pajėgumus.

Gelbėtojai aptiko 626 kūnus, o daugiau nei 2,4 tūkst. žmonių Nepale vis dar laikomi dingusiais.

S. Khanalas paprašė specializuotos pagalbos identifikuojant ir išsaugant rastus palaikus.

„Kreipėmės į savo draugus, kurie gali suteikti specifinę pagalbą, ne tik vykdant gelbėjimo darbus“, – kalbėjo jis.

„Pasroviui rasta šimtai kūnų, kyla spartaus irimo rizika, nes jie ilgą laiką išbuvo vandenyje“, – pridūrė ministras.

S. Khanalo teigimu, „mūsų pačių sveikatos apsaugos sistemos pajėgumai ilgam laikui užšaldyti šiuos kūnus yra labai riboti“.

Pasroviui rasta šimtai kūnų.

„Todėl prašome suteikti šaldytuvus, kol (...) galėsime surasti artimuosius tų žmonių, kurie žuvo per šią nelaimę“, – tvirtino jis.

Vyriausybė taip pat svarsto galimybę atsivežti „šaldytuvus sunkvežimius, tokius, kuriuose galima laikyti greitai gendančias prekes“, sakė S. Khanalas.

Kūnų identifikavimas yra dar vienas didžiulis iššūkis.

„Mums reikia teismo medicinos ekspertizės pajėgumų“, – sakė jis.

„DNR mėginių ėmimas, DNR tyrimai ir ataskaitų teikimas – Nepale turime labai ribotus teismo medicinos pajėgumus“, – teigė ministras.

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Nepalas
potvynis
atstatymas

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