Policijos vadas: dėl protestų Irano institucijos įvykdė reikšmingų sulaikymų

Masiniai protestai pastarąsias dvi savaites krečia Islamo respubliką, kur jau daugiau nei 60 valandų atjungtas interneto ryšys.
Protestai, kuriuos iš pradžių sukėlė pasipiktinimas dėl didėjančių pragyvenimo išlaidų, dabar virto judėjimu prieš teokratinį režimą, valdantį Iraną nuo 1979-ųjų revoliucijos.
Šie masiniai mitingai yra vienas didžiausių iššūkių 86-erių metų aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei (Ali Chamenėjaus) valdymui.
„Praėjusią naktį (šeštadienio vakarą) buvo sulaikyta nemažai pagrindinių riaušių veikėjų, kurie, jei Dievas duos, bus nubausti atlikus teisines procedūras“, – valstybinei televizijai sakė Ahmadas-Reza Radanas.
Jis nepateikė detalių apie įkalintųjų skaičių ar tapatybes.
Irano saugumo vadovas Ali Larijani (Ali Laridžanis) atskyrė protestus dėl ekonominių sunkumų, kuriuos jis pavadino „visiškai suprantamais“, nuo „riaušių“, apkaltindamas juos veiksmais, „labai panašiais į teroristinių grupuočių metodus“, teigė naujienų agentūra „Tasnim“.
JAV įsikūrusi žmogaus teisių organizacija HRANA pranešė patvirtinusi 116 žmonių, susijusių su protestais, mirtį, įskaitant 37 saugumo pajėgų narius ar kitus pareigūnus. Norvegijoje įsikūrusi organizacija „Iran Human Rights“ vėliau sekmadienį turėtų paskelbti naują aukų skaičių.
Irane vyksta skerdynės. Pasaulis turi veikti dabar, kad būtų išvengta tolesnių žmonių žūčių.
Tačiau aktyvistai perspėjo, kad interneto atjungimas riboja informacijos srautą ir kyla pavojus, kad tikrasis aukų skaičius yra daug didesnis.
JAV įsikūrusi organizacija „Center for Human Rights in Iran“ (CHRI) pranešė gavusi „liudininkų parodymų ir patikimų pranešimų, rodančių, kad per dabartinį interneto atjungimą visame Irane buvo nužudyta šimtai protestuotojų“.
„Irane vyksta skerdynės. Pasaulis turi veikti dabar, kad būtų išvengta tolesnių žmonių žūčių“, – teigė organizacija.
Anot jos, ligoninės yra „perpildytos“, trūksta kraujo atsargų ir kad dideliam skaičiui protestuotojų buvo tyčia šauta į akis.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip didžiulės minios išeina į gatves naujiems protestams keliuose Irano miestuose, įskaitant sostinę Teheraną ir Mašhadą rytuose, kur vaizduose matyti padegti automobiliai.
Vaizdo įrašai paplito nepaisant visiško interneto atjungimo Irane, dėl kurio tapo neįmanoma įprastai bendrauti su išoriniu pasauliu per susirašinėjimo programėles ar net telefono linijomis.
Parlamento pirmininkas: Iranas JAV atakos atveju surengtų smūgius jų kariuomenei ir laivynui
Iranas smogtų JAV kariuomenės ir laivybos taikiniams naujos Jungtinių Valstijų atakos, surengtos per dabartinę protestų bangą, atveju, sekmadienį pareiškė iraniečių parlamento pirmininkas.
„Jungtinių Valstijų karinės atakos atveju tiek okupuota teritorija, tiek JAV kariuomenės ir laivybos centrai taps mūsų teisėtais taikiniais“, – parlamentui sakė Mohammadas Bagheris Ghalibafas (Mohamedas Bageris Galibafas), jo pasisakymą transliavo valstybinė televizija.
Anot naujienų agentūros AFP, jis veikiausiai turėjo omenyje ir Izraelį, kurio Islamo Respublika nepripažįsta ir laiko okupuota palestiniečių teritorija.
Naujausi komentarai