Liudininkai: ant Irano ambasados Londone protestuotojas iškėlė istorinę vėliavą

Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše užfiksuota, kaip vyras ambasados, esančios netoli Haid Parko, balkone pakeičia dabartinę šalies vėliavą į tą, kuri buvo naudojama nuversto šacho valdymo laikais, o apačioje susirinkę šimtai demonstrantų tai palydi džiaugsmingais šūksniais.
Įvykio vietoje buvę asmenys AFP sakė, kad senoji trispalvė vėliava su liūtu ir saule, naudota Irane prieš Islamo revoliuciją, kabėjo kelias minutes, kol galiausiai buvo nuimta.
Laisvę Iranui.
„Demokratiją Iranui. Šachas Reza Pahlavi (Reza Pahlavis). Teisingumą Iranui“, – skandavo demonstrantai, turėdami omenyje velionio Irano šacho sūnų, kuris dabar gyvena Jungtinėse Valstijose. Kai kurie taip pat laikė plakatus su užrašu „Laisvę Iranui“.
„Esu čia, kad palaikyčiau iraniečius, savo artimuosius Irane – jie protestuoja jau dvi savaites“, – sakė viena demonstrantė, 33 metų Taraneh, atsisakiusi nurodyti savo pavardę.
„Internetas buvo išjungtas (...). Iš Irano gauname labai mažai informacijos, – sakė ji. – Bet žinote, žmonės vis dar gatvėse. Jie puolami. Islamo Respublika žudo žmones. Noriu, kad šis režimas žlugtų. Tiesiog noriu turėti galimybę grįžti.“
Londono policija interneto įraše teigė, kad po incidento su vėliava „siunčiamos papildomos pareigūnų pajėgos, siekiant užkirsti kelią bet kokiems neramumams“ ir apsaugoti Irano ambasadą.
Jie teigė sulaikę du asmenis: „vieną už savavališką įsiveržimą sunkinančiomis aplinkybėmis ir skubios pagalbos darbuotojo užpuolimą, o kitą – už savavališką įsiveržimą sunkinančiomis aplinkybėmis“, bei ieško dar vieno asmens dėl savavališko įsiveržimo.
Iraną gatvių protestai krečia nuo gruodžio 28 dienos. Jie kilo dėl šalies valiutos devalvacijos ir didėjančio susirūpinimo pragyvenimo išlaidomis, o vėliau peraugo į masines demonstracijas, kuriose reikalaujama panaikinti Islamo Respubliką.
Irano valdžia šalyje atjungė internetą, o nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir stebėsenos organizacijos teigia bijančios, kad informacinė blokada bus panaudota susidorojimui su protestuotojais.
Internetas Irane blokuojamas jau 48 valandas, šeštadienį paskelbė kibernetinio saugumo organizacija „NetBlocks“.
Norvegijoje įsikūrusios NVO „Iran Human Rights“ duomenimis, jau žuvo mažiausiai 51 žmogus, tarp jų devyni vaikai, o dar šimtai žmonių buvo sužeisti.
