Po mirtinos avarijos Floridoje JAV sustabdė vizų išdavimą vilkikų vairuotojams

„Nedelsdami stabdome visų komercinių vilkikų vairuotojų darbo vizų išdavimą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
„Didėjantis užsienio vairuotojų, JAV keliuose vairuojančių didelius vilkikus su puspriekabėmis, skaičius kelia pavojų amerikiečių gyvybėms ir atima pragyvenimo šaltinį iš amerikiečių sunkvežimių vairuotojų“, – teigė jis.
Tokį sprendimą M. Rubio priėmė, reaguodamas į avariją, kurios metu, kaip teigiama, vienas sunkvežimio vairuotojas, bandydamas atlikti draudžiamą apsisukimą greitkelyje Floridoje, pražudė tris žmones.
Anot federalinių pareigūnų, iš Indijos kilęs Harjinderis Singhas nelegaliai atvyko į Jungtines Valstijas iš Meksikos ir po avarijos neišlaikė anglų kalbos patikrinimo.
Incidentas sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Į jį atkreipė dėmesį ir D. Trumpo Respublikonų partijos kontroliuojamos Floridos pareigūnai. Vicegubernatorius ketvirtadienį kartu su imigracijos pareigūnais išskrido į Kaliforniją, kad asmeniškai užtikrintų H. Singho ekstradiciją.
Avarija įgavo politinį atspalvį, nes H. Singhas savo verslo licenciją gavo ir gyveno Kalifornijoje, kurią valdo konkuruojanti Demokratų partija, nepritarianti D. Trumpo vykdomai griežtai imigracijos politikai.
„Ši avarija buvo išvengiama tragedija, kurią tiesiogiai sukėlė neapgalvoti sprendimai ir kurią dar labiau pablogino apgailėtinos nesėkmės“, – sakė susisiekimo sekretorius Seanas Duffy.
Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo biuras atsakė, kad leidimą dirbti prieglobsčio siekusiam H. Singhui išdavė D. Trumpo vadovaujama federalinė vyriausybė, o Kalifornija bendradarbiavo vykdant jo ekstradicijos procedūrą.
Dar iki minimos avarijos respublikonų įstatymų leidėjai kritikavo sunkvežimių vairuotojus užsieniečius, atkreipdami dėmesį į didėjantį avarijų skaičių, tačiau nepateikdami įrodymų, kad tai tiesiogiai susiję su imigrantais vairuotojais.
Birželį S. Duffy išleido direktyvą, įpareigojančią sunkvežimių vairuotojus kalbėti angliškai.
Vilkikų vairuotojai, norėdami gauti verslo licenciją, privalo išlaikyti egzaminus, įskaitant anglų kalbos testą, tačiau 2016 metais, kai JAV prezidento poste dirbo Barackas Obama, pareigūnai galėjo vairuotojams išduoti licencijas nepaisant to, ar jie moka anglų kalbą.
Federalinės statistikos biuro duomenimis, iš užsienio kilusių sunkvežimių vairuotojų skaičius Jungtinėse Valstijose nuo 2000 iki 2021 metų išaugo daugiau nei dvigubai ir pasiekė 720 tūkstančius.
Pramonės grupių duomenimis, daugiau nei pusė užsienyje gimusių vairuotojų yra kilę iš Lotynų Amerikos, bet pastaraisiais metais nemažai jų atvyko iš ir Indijos bei Rytų Europos šalių, ypač Ukrainos.
