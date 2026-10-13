 Pietų Korėjoje vyras prekybos centre sužalojo mažiausiai aštuonis žmones

Pietų Korėjoje vyras prekybos centre sužalojo mažiausiai aštuonis žmones

2026-10-13 12:18
Jūras Barauskas (ELTA)

Pietų Korėjos Inčono miesto prekybos centre vyras peiliu sužalojo mažiausiai aštuonis žmones, antradienį pranešė policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnai.

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<span>Pietų Korėjoje vyras prekybos centre sužalojo mažiausiai aštuonis žmones</span>
Pietų Korėjoje vyras prekybos centre sužalojo mažiausiai aštuonis žmones / Scanpix nuotr.

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Inčono Namdongo rajono policija sulaikė 59 metų įtariamąjį, kuris, pareigūnų teigimu, vaikščiodamas po prekybos centrą peiliu puolė pirkėjus, kol jį sutramdė aplinkiniai.

Išpuolio motyvai kol kas neaiškūs.

Pasak Inčono priešgaisrinės tarnybos, sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančias ligonines. Vienai dvidešimtmetei moteriai, kuri į ligoninę buvo atvežta sustojus širdžiai, atlikta operacija.

Tarnyba informacijos apie kitų nukentėjusiųjų sužalojimų sunkumą kol kas nepateikė.

Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“, cituodama įvykio liudininką, pranešė, kad įtariamasis, regis, prie abiejų rankų buvo prisitvirtinęs peilius.

Pasak liudininko, vyras pradėjo peiliu puldinėti žmones prekybos centro rūsyje esančioje pigių prekių parduotuvėje, o vėliau, kildamas eskalatoriumi, toliau puolė kitus, kol keletas žmonių jį sutramdė.

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išpuolis prekybos centre
Pietų Korėja

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