Pakistano kalnuose dingo dešimt alpinistų

Šiuo metu vykdoma paieškų operacija. Tarp dingusių alpinistų, ACP duomenimis, yra šeši alpinistai iš Nepalo, vienas ir Pakistano, vienas kinas, alpinistė iš JAV bei alpinistė iš Omano.
Ekspedicijai vadovavo Nirmalas Purja, žinomas nepaliečių kilmės alpinistas, turintis Didžiosios Britanijos pilietybę. Jis, be kita ko, pateko į žiniasklaidos antraštes, kai 2019 m. spalį per rekordinį laiką – septynis mėnesius – įkopė į visas 14 viršukalnių, aukštesnių nei 8 tūkst. metrų.
Brod Pikas yra dvyliktas aukščiausias pasaulio kalnas, jis yra Karakorumo kalnyne Pakistano ir Kinijos pasienyje. Šis regionas Pakistano šiaurėje kasmet pritraukia daug užsienio alpinistų ekspedicijų.
Naujausi komentarai