Nuomonės formuotojams Tate'ams – nauji šokiruojantys kaltinimai

Pasak Rumunijos Nusikaltimų ir terorizmo tyrimo valdybos (DIICOT), 39-erių Andrew ir 38-erių Tristanas tariamai uždirbo daugiau nei 1,2 mln. JAV dolerių, vaizdo pokalbių metu versdami merginą atlikti lytinį aktą.
Broliai Tate'ai šiuo metu sėdi Majamio kalėjime ir stengiasi išvengti ekstradicijos į Jungtinę Karalystę, kur jie kaltinami išžaginimu ir žmonių išnaudojimu pasipelnymo tikslais kitoje byloje.
Vykdydami tyrimą, Rumunijos prokurorai paprašė konfiskuoti keturis prabangius brolių automobilius, kurių vertė siekia apie 958 tūkst. dolerių.
Andrew yra kaltinamas nepilnamečių išnaudojimu pasipelnymo tikslais, nuolatiniu pinigų plovimu ir lytiniais santykiais su nepilnamete.
Tristanas kaltinamas bendrininkavimu išnaudojant nepilnamečius pasipelnymo tikslais ir užsiimant pinigų plovimu.
Tyrėjai teigia, kad 2012–2021 m. Andrew pasinaudojo pažeidžiama moterimi, kurią Tristanas įtraukė į tinklą, kai jai buvo 15 metų, ir apgyvendino ją pastate Anglijos mieste Lutone, netoli Londono, siekdamas seksualiai ją išnaudoti.
Jis kaltinamas tuo, kad ją kontroliavo fizinį smurtą bei vertė ją atlikti lytinį aktą vaizdo pokalbių metu, pats siekdamas finansinės naudos.
Taip pat teigiama, kad Andrew išvežė šią moterį į Rumuniją, kad galėtų ją toliau išnaudoti dviejuose šioje šalyje esančiuose savo namuose.
Tristanas kaltinamas naudojęs fizinę agresiją, kad užtikrintų, jog auka paklus vaizdo pokalbių dalyvių reikalavimams.
Andrew taip pat kaltinamas Rumunijoje lytiškai santykiavęs su kita 15 metų nepilnamete.
Abu broliai kaltinami bandymu įtikinti vieną iš bylos liudytojų neduoti parodymų, siūlydami tam asmeniui pinigų.
Jie taip pat įtariami pinigų plovimu – manoma, kad šią veiklą vykdė įsigydami keturis automobilius, kurie dabar buvo konfiskuoti.
Tate’ai – buvę profesionalūs kikbokso kovotojai, socialiniuose tinkluose turintys milijonus sekėjų – tiek šiuos, tiek Jungtinėje Karalystėje jiems pareikštus kaltinimus neigia, aiškindami, kad jų drąsūs internetiniai įvaizdžiai yra tik personažai, o ne jų tikrosios asmenybės.
„Šiandieninis DIICOT sprendimas nenustato kaltės ir neturėtų būti pateikiamas taip, tarsi ją nustatytų. Tai yra naujausias prokuratūros bandymas perduoti šią bylą teismui, nes ankstesnis kaltinamasis aktas nebuvo priimtas nagrinėti teisme", – sakė brolių advokatas Eugenas Constantinas Vidineacas.
„Šių procesinių veiksmų istorija yra svarbi. Ankstesnis kaltinamasis aktas buvo išnagrinėtas teisme ir teismas nustatė reikšmingų pažeidimų, dėl kurių byla negalėjo būti perduota nagrinėti teisme", – teigė jis.
„DIICOT dabar nusprendė pateikti naują kaltinamąjį aktą. Mes lygiai taip pat kruopščiai išnagrinėsime kiekvieną jo aspektą ir atitinkamame teisminiame procese užginčysime bet kokius įrodymų, procedūrinius ar teisinius trūkumus. Mūsų klientai ir toliau neigia jiems pareikštus kaltinimus. Jie turi teisę į nekaltumo prezumpciją, teisę, kad prieš juos pateikti įrodymai būti tinkamai išnagrinėti ir teisę organizuoti veiksmingą gynybą“, – aiškino brolių Tate‘ų advokatas.
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