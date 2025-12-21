Nuo žmogžudžio išgelbėjo raštelis

Raštelis įkištas į įmautę tikriausiai išgelbėjo gyvybę. Jame parašyta: „Mano vyras pavojingas. Prašau, padėkite man.“ Raštelį aptiko kaimynas Nilsas N.
„Pasitariau su mergina ir nusprendėme patys neiti belstis į duris, o skambinti policijai“, – pasakojo kaimynas Nilsas N.
Daugiabutis – ne prastame Eseno miesto rajone. Žmonės pažįstami ir linkę padėti vieni kitiems. Tad radęs raštelį kaimynas iš pradžių net manė, kad tai nevykęs pokštas, bet ryžosi dėl viso pikto iškviesti policiją. Atvykę pareigūnai susidūrė su įtariamuoju.
„Policiją jis pasitiko su peiliu. Pareigūnams pavyko jį nuraminti, ir jis padėjo peilį“, – teigė Eseno policijos atstovas Matthias Werk.
Apieškoję butą pareigūnai pamatė jo partnerę.
„51 metų moteris akivaizdžiai ilgą laiką buvo laikoma bute prieš jos valią – jai net neleisdavo išeiti“, – aiškino M. Werk.
Kaip kilo mintis pagalbos šauktis rašteliu?
„Žmonės tokioje situacijoje geba padaryti netikėtų dalykų, nes įsijungia išlikimo instinktas“, – teigė kriminologas Manuel Heinemann.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Moteris tikriausiai numanė, kas nutiko, anksčiau nei policija.
„Kol kolegos kalbėjosi su moterimi, 52 metų įtariamasis spontaniškai pareiškė, kad nužudė savo tėvą“, – sakė M. Werk.
Įtariamasis sulaikytas, o bylą perėmė Vokietijos policijos žmogžudysčių skyrius.
