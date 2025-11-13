Vokietijos „Išminčių taryba“ pablogino ekonomikos prognozę

Prieš pusmetį pranašautas Vokietijos bendrojo vidaus produkto (BVP) padidėjimas kitąmet 1,0 procento.
„Atsižvelgiant į dabartinius iššūkius, Vokietija turi sukurti naujas augimo ir saugumo perspektyvas. Negalima praleisti galimybių, kurias suteikia specialus infrastruktūros ir klimato neutralumo fondas“, – „Deutsche Welle“ cituoja „Išminčių tarybos“ pirmininkę Moniką Schnitzer (Moniką Šnitcer).
Kita vertus, ekspertai kiek padidino BVP augimo šiais metais prognozę – nuo 0 proc. iki 0,2 proc., pažymėdami, kas „Vokietijos ekonomika šiais metais stagnuoja po dvejų metų recesijos, o privačių investicijų kuklumas ir besitraukiantis eksportas yra plėtrą ribojantys veiksniai“.
1963 metais įkurta „Išminčių taryba“ kiekvieną rudenį teikia federalinei vyriausybei išsamias ataskaitas apie ekonomikos būklę ir perspektyvas. Atnaujinta vertinimų bei rekomendacijų versija skelbiama pavasarį.
