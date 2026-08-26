Nuo maliarijos mirė du Vokietijos Frankfurto oro uosto darbuotojai

Frankfurto sveikatos tarnyba pranešė, kad iš viso užsikrėtė šeši darbuotojai. Jiems nustatyta Malaria tropica – pavojingiausia šios ligos forma. Kiti keturi užsikrėtę asmenys esą vėl jaučiasi gerai, jiems visiems buvo taikytas gydymas.
Liepos viduryje Roberto Kocho institutas (RKI) iš pradžių patvirtino keturis maliarijos atvejus tarp oro uosto darbuotojų.
„Šie asmenys susirgo 2026 m. liepos 4–6 dienomis, – teigė RKI. – Manoma, kad infekciją perdavė lėktuvu atkeliavęs užsikrėtęs Anopheles genties uodas“.
Pasak oro uosto operatorės „Fraport“, buvo pastatytos uodų gaudyklės. Sugauti uodai dabar tiriamai laboratorijoje, sakė atstovas.
„Tikriausiai tas uodas jau negyvas, – teigė Frankfurto sveikatos tarnybos vadovas Peteris Tinnemannas. – Tikimybės, kad liga plis nuo žmogaus žmogui, nėra. Rizika Frankfurto gyventojams menka“.
Maliarija yra gyvybei pavojinga liga, kurią platina uodai.
„Ypač rizikos grupės žmonėms ši liga gali sukelti komą ir mirtį. Apsauga nuo uodų įkandimų ir profilaktinių vaistų vartojimas gali užkirsti kelią ligai“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
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