 Nigerijos prezidentas: sudužus kariniam lėktuvui žuvo 32 žmonės

Nigerijos prezidentas: sudužus kariniam lėktuvui žuvo 32 žmonės

2026-10-05 21:25
BNS inf.

Nigerijos pietvakarinėje Ondo valstijoje pirmadienį sudužo šalies karinių oro pajėgų lėktuvas ir žuvo visi juo skridę 32 žmonės, pranešė prezidentas Bola Tinubu.

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<span>Nigerijos prezidentas: sudužus kariniam lėktuvui žuvo 32 žmonės</span>
Nigerijos prezidentas: sudužus kariniam lėktuvui žuvo 32 žmonės / Asociatyvi magnific nuotr.

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Keleivinis orlaivis vykdė „įprastą misiją“ skrisdamas iš Benino miesto pietų Nigerijoje į ekonominį centrą Lagosą, kai netrukus po 9 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku nukrito prie Igbokodos, Ondo valstijoje, nurodė prezidentas ir karinės oro pajėgos.

„Prezidentas reiškia nuoširdžiausią užuojautą 25 keleivių ir septynių įgulos narių artimiesiems“, – teigiama B. Tinubu biuro pareiškime.

Aviacijos ministras Festusas Keyamo (Festusas Kejamas) anksčiau socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad lėktuvas sudužo netoli karinės jūrų bazės.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti prie upės susirinkusi nedidelė minia, o gelbėtojai vietovę šukavo valtimis.

Prezidentas teigė, kad „nurodė Nigerijos karinėms oro pajėgoms nedelsiant pradėti išsamų katastrofos priežasčių tyrimą, siekiant užkirsti kelią tokiems įvykiams ateityje“.

Šiame straipsnyje:
Nigerija
avarija
lėktuvas
karinės oro pajėgos

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