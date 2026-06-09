 Mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo DR viršijo 100

Mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo DR viršijo 100

2026-06-09 10:33
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Patvirtintų mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo Demokratinėje Respublikoje išaugo iki 101. Per 24 valandas registruotos 35 naujos infekcijos ir 10 mirčių, pirmadienį pranešė šalies vyriausybė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.

<span>Mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo DR viršijo 100</span>
Mirčių nuo Ebolos skaičius Kongo DR viršijo 100 / Scanpix nuotr.

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Bendras patvirtintų atvejų skaičius padidėjo iki 550.

Apie retos Bandibadžio Ebolos atmainos protrūkį paskelbta gegužės 15 d. Tačiau jis, vyriausybės duomenimis, daug savaičių nebuvo aptiktas. Kovą su epidemija konfliktų paveiktose Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose sunkina ginkluotų grupių buvimas ir gyventojų nepasitikėjimas. Vis pasitaiko išpuolių prieš  laidojimo komandas ir gydymo centrus.

Ebolos karštinė yra užkrečiama  ir gyvybei pavojinga liga. Virusas perduodamas per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais.

100 mln. gyventojų turinčioje Kongo DR yra gausių vario, kobalto ir retųjų žemių išteklių. Nepaisant to, šalis yra viena skurdžiausių pasaulyje. Tarptautinės organizacijos tai aiškina dešimtmečius trunkančiais konfliktais ir silpnomis valstybinėmis struktūromis. 

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