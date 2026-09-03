Per metus trukusius JAV smūgius į narkotikų kontrabandos laivus nukauti 227 žmonės

JAV Pietų vadovybės (SOUTHCOM) atstovas pranešė, kad per operaciją „Pietų ietis“, vykdomą jau lygiai metus, surengtos iš viso 68 atakos.
Trys įtariami narkotikų kontrabandininkai buvo išgelbėti gyvi, pridūrė jis.
JAV gynybos departamentas prezidento Donaldo Trumpo įsakymu pradėjo operaciją „Pietų ietis“, siekdamas pažaboti narkotikų kontrabandą į Ameriką.
JAV vyriausybės pareigūnas antradienį teigė, kad dėl to narkotikų kontrabanda Karibų jūroje sumažėjo net 65 procentais Šio skaičiaus nepriklausomai patikrinti neįmanoma.
Nuo operacijos pradžios SOUTHCOM ne kartą skelbė apie įtariamų narkotikų kontrabandininkų žūtis ir atakų vaizdo įrašus. Iš esmės lieka neaišku, kur tiksliai ir kokiu teisiniu pagrindu suduodami smūgiai. Kritikai abejoja, ar tarptautinė teisė leidžia atakas tarptautiniuose vandenyse.
Pernai Jungtinės Valstijos kova su narkotikų kontrabanda teisino ir savo karinių pajėgų dislokavimą prie Venesuelos krantų, nors šalis laikoma narkotikų tranzito, o ne gamybos centru.
Netrukus JAV pajėgos sučiupo Venesuelos vadovą Nicolą Maduro.
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