Per Merzo vizitą rusai smogė Šiauriniam tiltui Kyjive

„Pataikyta į Šiaurinio tilto kelio dangą. Į įvykio vietą vyksta gelbėjimo tarnybos“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė meras.
Kiek anksčiau kaukė oro pavojaus sirenos, įspėjusios apie link miesto artėjančius dronus.
Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad smūgis suduotas tiltu judant automobiliams.
Apie aukas kol kas nepranešama.
Pasak V. Klyčko, taip pat apgadinta šiluminė trasa. Dėl šios priežasties Desnos rajone laikinai nebus karšto vandens.
Išvakarėse Kyjive Rusijos reaktyvinis dronas smogė Šiauriniam tiltui, jungiančiam dešinįjį ir kairįjį Dnipro upės krantus. Vėliau paaiškėjo, kad per tą smūgį Šiauriniam tiltui sužeisti du žmonės.
Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ar vėliau atsisuks prieš mus.
F. Merzas teigė į Kyjivą atvykęs norėdamas parodyti Vokietijos paramą Ukrainai. Tai antroji jo kelionė einant kanclerio pareigas.
„Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ar vėliau atsisuks prieš mus“, – sekmadienį išplatintame pareiškime nurodė jis ir pridūrė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pasakęs: „Galite ir toliau pasikliauti mūsų pagalba.“
Pasak F. Merzo, abiejų šalių partnerystė „nėra vienpusis eismas“.
Jis pabrėžė, kad Vokietijos ir Ukrainos įmonės bendrai kuria technologijas, teikiančias naudą abiem pusėms.
„Tai daro mus saugesnius ir stipresnius“, – kalbėjo jis.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha nurodė, kad darbotvarkėje didžiausias dėmesys bus skiriamas „Ukrainos, mūsų gynybos ir atsparumo stiprinimui bei mūsų bendram Europos saugumui“.
Rusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį pareiškė toliau vykdysianti „masinius atsakomuosius smūgius“ Kyjivui ir kitiems Ukrainos miestams bei paragino užsienio piliečius ir diplomatus išvykti iš šalies. Panašų įspėjimą ji buvo išplatinusi ir gegužę.