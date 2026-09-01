Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjive ir jo apylinkėse žuvo dvylika žmonių

Smūgiai įvyko vaikams ruošiantis grįžti į mokyklas po vasaros atostogų ir institucijoms sugriežtinus saugumo priemones po suintensyvėjusių Rusijos atakų prieš sostinę.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko nurodė, kad per naktinį bombardavimą, kurio metu buvo naudojamos balistinės raketos ir dronai, žuvo aštuoni žmonės ir penki buvo sužeisti, įskaitant du vaikus.
Valstybinės geležinkelių operatorės „Ukrzaliznycia“ vadovas Oleksandras Percovskis sakė, kad raketa pataikė į geležinkelio depą ir kitus geležinkelio objektus Kyjive.
„Balistinis smūgis nusinešė 7 žmonių, iš kurių 6 buvo mūsų darbuotojai, gyvybes“, – sakė jis, pridurdamas, kad dar vienas geležinkelio darbuotojas paguldytas į ligoninę.
O. Percovskio teigimu, ataka sukėlė „didelę destrukciją“, įskaitant visišką dirbtuvių sunaikinimą, o kai kuriose vietose tebedega gaisrai.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad jos pajėgos surengė „masinį smūgį“, naudodamos ilgojo nuotolio ginklus ir atakos dronus.
Ji teigė, kad ataka buvo nukreipta į karinės pramonės bei kuro ir energetikos objektus Kyjive ir apylinkėse.
Ministerija taip pat teigė sudavusi smūgius infrastruktūrai pietinėje Odesos srityje bei Odesos ir Čornomorsko uostams.
„Kyjivo regionas šiąnakt patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką“, – platformoje „Telegram“ sakė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Anot ukrainiečių portalo „The Kyiv Independent“, Kyjivo srityje žuvo keturi žmonės, o 13 buvo sužeisti.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai sostinėje girdėjo keliolika garsių sprogimų ir matė blyksnius danguje ankstų antradienį, netrukus po to, kai oro pajėgos perspėjo apie artėjančias balistines raketas.
Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo, kad „balistinių ginklų ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyjivui ir regionui išlieka“, ir paragino gyventojus likti slėptuvėse.
Ukrainos vaikai antradienį grįžta į mokyklas, o Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose neturi būti jokių didelių renginių.
Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas ir jo apylinkės patiria nuolatinį Rusijos dronų atakų spaudimą, o reaktyviniai dronai padidina grėsmę ir sukelia iki tuzino oro pavojaus signalų per dieną.
Vienos savaitgalio atakos į amunicijos sandėlį sostinės priemiesčiuose metu žuvo 38 žmonės.
Abi pusės pastaraisiais mėnesiais suintensyvino ilgojo nuotolio smūgius, taikydamosi į tokią infrastruktūrą kaip sandėliai, verslo įmonės, naftos ir uosto objektai, taip pat laivai, taip padidindamos civilių aukų skaičių.
Ukraina susiduria su raketų perėmėjų, ypač JAV pagamintų sistemų „Patriot“, naudojamų prieš balistines grėsmes, trūkumu.