Libano valstybinė žiniasklaida praneša apie Izraelio smūgį pietuose po paskelbimo apie paliaubas

Oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) nurodė, kad „visai neseniai“ suduotas smūgis buvo nukreiptas į Džezinės rajoną, ir pridūrė, kad vienas iš jos žurnalistų pranešė apie dronus, skraidančius virš Tyro rajono.
Naujienų agentūros AFP korespondentas taip pat pranešė girdėjęs nuolatinius artilerijos šūvius Nabatijos mieste.
Tuo metu Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per anksčiau penktadienį Izraelio surengtus oro smūgius ir bombardavimą Libane, naujausiais duomenimis, žuvo mažiausiai 47 žmonės, o dar 97 buvo sužeisti.
Tarp žuvusiųjų, pasak ministerijos, yra mažiausiai septynios moterys ir du vaikai.
Šie skaičiai buvo paskelbti tuo metu, kai turėjo įsigalioti naujos paliaubos tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“.
NNA penktadienio ryte skelbė, kad „priešas įvykdė kelias žudynes“, po vidurnakčio surengęs aviacijos smūgių seriją. Teigiama, kad buvo taikytasi į gyvenamuosius rajonus keliuose miestuose, įskaitant Harufą, kur žuvo mažiausiai aštuoni žmonės.
Tai daugiausiai aukų pareikalavę smūgiai nuo tada, kai Iranas ir JAV susitarė nutraukti platesnį karą Artimuosiuose Rytuose.
Persijos įlankos diplomatas patvirtino, kad, tarpininkaujant Katarui, Jungtinėms Valstijoms ir Iranui, penktadienį buvo pasiektos Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubos.
„Pagal susitarimą, kuris buvo pasiektas tarpininkaujant Katarui, JAV ir Iranui, „Hezbollah“ ir Izraelis susitarė nutraukti karo veiksmus“, – naujienų agentūrai AFP sakė diplomatas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Pasak diplomato, paliaubos turėtų įsigalioti penktadienio popietę vietos laiku.
Vienas JAV pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, kiek anksčiau penktadienį taip pat pranešė, kad Izraelis ir „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų.
Tai įvyko po to, kai dėl naujų mirtinų susirėmimų Libane kilo grėsmė susitarimui dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo.
Minėtas JAV pareigūnas sakė, kad nedelsiant įsigaliojančioms paliauboms po derybų su Izraeliu ir Iranu tarpininkavo JAV ir Kataro atstovai.
Naujausi komentarai