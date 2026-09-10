Lenkijos mašinistai rengia protestą dėl mirtino eismo įvykio pervažoje

Trečiadienio rytą centrinėje Lenkijoje tarpmiestinis traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į transporto priemonę, žuvo vienas žmogus, o dar 20 buvo sužeisti, iš jų keturi – sunkiai.
Lenkijos geležinkelių traukinių mašinistų profesinės sąjungos (ZZM) pirmininkas Leszekas Miętekas ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad sąjungos nacionalinė taryba surengė neeilinį posėdį, kuriame priėmė rezoliuciją, raginančią mašinistus penktadienį nuo vidurnakčio iki 24 val. visas geležinkelio pervažas Lenkijoje pravažiuoti saugiu greičiu, kuris geležinkeliuose yra nustatytas 20 km/h.
L. Miętekas pabrėžė, kad mašinistai „visiškai pritaria tokio pobūdžio veiksmams, – sakė jis. – Rytoj greičiausiai bus traukinių vėlavimų, galbūt net didelių. Tačiau manome, kad geriau vieną dieną patirti tuos vėlavimus, nei kad Lenkijos geležinkelio bėgiuose žūtų dar daugiau žmonių.“
Jis pridūrė, kad geležinkeliuose dirba apie 14 tūkst. mašinistų ir „ne visi jie priklauso profesinei sąjungai, bet mūsų raginimas skirtas visiems mašinistams“.
D. Tuskas žada imtis griežtų priemonių
Po mirtino susidūrimo Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad įves „radikalius“ įstatymų pakeitimus dėl geležinkelio pervažų.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pabrėžė būtinybę nedelsiant imtis veiksmų, siekiant sugriežtinti taisykles, kad vairuotojai nevažiuotų per geležinkelio pervažas, kai leidžiasi užtvaros arba mirksi raudonos įspėjamosios šviesos.
Infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas platformoje „X“ rašė, kad „skubiai rengiami teisės aktai, kuriais bus sugriežtintos nuobaudos už eismo taisyklių pažeidimus geležinkelio pervažose“.
Vėliau jis sakė privačiam naujienų kanalui „TVN24“: „Norime įvesti taisyklę, pagal kurią bet kuris vairuotojas, įvažiavęs į geležinkelio pervažą, degant raudonam signalui, neteks vairuotojo pažymėjimo trims mėnesiams. Taip pat ketiname, bendradarbiaudami su Teisingumo ministerija, priimti Baudžiamojo kodekso pataisas.“
Tikimasi, kad pakeitimų projektas bus parengtas iki kito Ministrų Tarybos posėdžio.
D. Klimczakas taip pat sakė, kad bet kokie veiksmai, „dėl kurių įvyko nelaimė ar žuvo žmonės, bus baudžiami labai griežtai“.
„Tokiais atvejais teismas privalės skirti laisvės atėmimo bausmę ir taip pat atimti teisę vairuoti transporto priemonę nustatytam laikotarpiui“, – sakė jis.
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