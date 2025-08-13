Lenkijos anglių kasyklą sukrėtus požeminiam smūgiui žuvo kalnakasys

Kasyklos savininkė JSW pranešė, kad 40-mečio vyro kūnas rastas antradienį, praėjus dienai po incidento Knuruvo mieste esančioje kasykloje 850 metrų gylyje.
Nelaimė įvyko pirmadienio vakarą, kai šioje kasykloje dirbo devyni kalnakasiai. Aštuoni iš jų patys pasiekė saugią vietą, tačiau su vienu darbuotoju, kurio buvimo vieta buvo žinoma, ryšys nutrūko.
Panašus incidentas įvyko trečiadienio rytą pietiniame Katovicų mieste esančioje kasykloje, kai ją supurtė 1,11 balo stiprumo drebėjimas.
Tuo metu kasykloje buvę keturi kalnakasiai patyrė lengvus sužalojimus.
Lenkijos valstybinės kasybos valdybos duomenimis, anglies kasyklose kasmet įvyksta apie 1,5 tūkst. smarkių požeminių smūgių, dažniausiai jie apsieina be rimtų pasekmių. Dažniausia jų priežastis – uolienų nestabilumas dėl anglies gavybos.
