Lenkijoje – žiaurus paauglių išpuolis prieš ukrainietį

Grupė paauglių susitarė susitikti su nukentėjusiuoju, tada jį atėjusį užpuolė, nuskuto jam galvą, o ant veido nupiešė nacistinius simbolius.
Be to, kad dar labiau pažemintų auką, jie visą išpuolį nufilmavo, remdamasi Lenkijos radiju praneša „Ukrinform“.
Policijos teigimu, praėjusį mėnesį paaugliai socialiniuose tinkluose sukūrė netikrą paskyrą, prisistatydami 16 metų mergaite, norinčia su kuo nors susipažinti. Naudodamiesi šiuo profiliu, jie susisiekė su 23 metų jaunuoliu ir susitarė su juo susitikti. Kai jis atvyko į nurodytą vietą, gauja jį užpuolė.
„Šiuo metu atliekami veiksmai, kad būtų tiksliai nustatytas kiekvieno incidento dalyvio vaidmuo. Bylą taip pat nagrinėja šeimos teismas, nes kai kuriems iš užpuolikų nėra 18 metų“, – teigė policija.
Policija priminė visuomenei, kad niekas neturi teisės imti „teisingumo“ į savo rankas. Tokie veiksmai yra nusikalstami ir baudžiami pagal įstatymus. „Šiuo atveju tai susiję ir su užpuolimu, ir su nerimą keliančiomis ideologinėmis apraiškomis“, – priduriama pranešime.
Kaip jau buvo pranešta, gegužę viename Krokuvos viešbutyje buvo rasti dviejų vyrų kūnai – nustatyta, kad vienas iš jų buvo ukrainietis, o antrojo tapatybė vis dar nustatinėjama.