Lenkijoje per išpuolį peiliu profesinėje mokykloje sužeisti devyni žmonės

Po šio užpuolimo profesinių mokyklų komplekse Ostrolenkoje už maždaug 120 kilometrų nuo Varšuvos jaunuolis buvo sulaikytas, pranešė policija, po sulaikymo paskelbusi neryškią nuotrauką.
Mazovijos vaivada Mariuszas Frankowskis (Mariušas Frankovskis) teigė, kad buvo sužeisti penki mokiniai, du mokytojai ir du praeiviai.
„Nė vieno iš sužeistųjų gyvybei pavojus negresia“, – žurnalistams sakė Ostrolenkos policijos atstovas spaudai Mariuszas Zeranskis (Mariušas Zeranskis).
„Vaikinas įėjo į mokyklą ir pavojingu įrankiu užpuolė mokinius bei mokytojus“, – pareiškė Elzbieta Lukasiewicz (Elžbieta Lukasevič) iš Ostrolenkos prokuratūros.
Policija jaunuolį sulaikė netoli mokyklos praėjus maždaug 20 minučių po užpuolimo.
Prokuratūros teigimu, jam buvo suteikta skubi medicininė pagalba po to, kai jis „susižalojo“.
Dabar jis jau išleistas iš ligoninės ir yra policijos areštinėje.
Sprogmenų neutralizavimo ekspertai paėmė krepšį, kurį užpuolikas paliko mokykloje.
Imantis atsargumo priemonių, mokykla buvo uždaryta.
Šis išpuolis įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai ukrainietis viename vienuolyne netoli Ukrainos esančiame Lenkijos regione nudūrė kunigą ir sužeidė dar kelis žmones.
Trečiadienį socialiniuose tinkluose vėl pasklido gandai, kad užpuolikas yra ukrainietis.
Tačiau vietos vaivada M. Frankowskis, siekdamas nutildyti kalbas apie užpuoliko tautybę, patvirtino, kad jis yra lenkas.
Lenkija – artima Ukrainos sąjungininkė – yra priėmusi apie 1,5 milijono ukrainiečių. Tarp jų yra ir pabėgėlių, išvykusių iš savo šalies dėl 2022 metais Rusijos pradėtos invazijos, ir ekonominių migrantų, kurie šioje ES ir NATO valstybėje narėje gyvena jau daugelį metų.
Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Lenkija taip pat tapo pagrindiniu centru, per kurį į Kyjivą gabenama Vakarų karinė ir humanitarinė pagalba.
Tačiau metams bėgant visuomenės parama pabėgėliams smarkiai sumažėjo ir tai, be kita ko, yra susiję su neišspręsta įtampa Varšuvos ir Kyjivo diplomatiniuose santykiuose.
Visų pirma, anksčiau šiais metais vėl iškilo ginčas dėl abiejų pusių per Antrąjį pasaulinį karą įvykdytų civilių žudynių.
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