Lėktuvo katastrofa JAV: vos pakilęs sudužo krovininis lėktuvas

Į Havajus turėjęs skristi logistikos bendrovės UPS lėktuvas sudužo netrukus po starto netoli tarptautinio Luisvilio oro uosto, pranešė JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA). Incidentas įvyko 17.15 val. vietos laiku. Sudužęs orlaivis yra „McDonnell Douglas MD-11“. UPS duomenimis, orlaivyje buvo trys įgulos nariai. Pradėtas nelaimės tyrimas.
Lėktuvas netoli pakilimo tako užsiliepsnojo. Pasak Luisvilio mero Craigo Greenbergo, lėktuve buvo didelis kiekis kuro, kurio reikėjo ilgam skrydžiui. Nuotraukose iš nelaimės vietos matėsi milžiniška ugnies siena, virš kuris kilo dūmų stulpai. Anot institucijų, incidento vieta yra pramoninėje teritorijoje netoli perdirbimo ir automobilių dalių įmonės. Kiek darbuotojų ar klientų katastrofos metu buvo teritorijoje, neaišku. Pasak Kentukio gubernatoriaus, du darbuotojai laikomi dingusiais. Ugniagesiai griuvėsiuose ieškojo užverstų aukų.
Oro uostas po incidento buvo uždarytas. Skrydžiai į Luisvilį ir iš jo sustabdyti, teigiama oro uosto paskyroje tinkle „X“.
„Padėtis rimta“, – netrukus po nelaimės rašė A. Beshearas.
