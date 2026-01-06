Europos lyderiai išreiškė paramą Danijai dėl Grenlandijos

Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK), Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos lyderiai pareiškė, kad suverenitetas, teritorinis vientisumas ir sienų neliečiamumas „yra universalūs principai ir mes nenustosime jų ginti“.
Lyderių pareiškime pakartojama, kad ši strateginę reikšmę turinti, išteklių turtinga Arkties sala „priklauso jos žmonėms“.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pirmadienį sakė, kad JAV įvykdytas Grenlandijos perėmimas reikštų NATO karinio aljanso pabaigą.
Kad nori perimti salos kontrolę, D. Trumpas dar kartą pareiškė po savaitgalį įvykusios karinės operacijos Venesueloje.
JAV pajėgų naktį Karakase surengta operacija, per kurią buvo sulaikytas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona, šeštadienio rytą pribloškė pasaulį ir padidino susirūpinimą Danijoje bei Grenlandijoje, kuri yra autonominė teritorija Danijos Karalystės sudėtyje, todėl taip pat priklauso NATO.
Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris nepaisydamas minėto M. Frederiksen įspėjimo pirmadienį sakė, kad Grenlandija turėtų būti JAV dalis.
„Prezidentas jau keli mėnesiai aiškiai kalba, kad Jungtinės Valstijos turėtų būti valstybė, mūsų viso saugumo aparato sudėtyje turinti Grenlandiją“, – pirmadienį po pietų interviu televizijai CNN sakė S. Milleris.
Jis kalbėjo po to, kai Danijos lyderė, Grenlandijos ministras pirmininkas ir kiti Europos lyderiai tvirtai atmetė naują D. Trumpo pareiškimą dėl salos, kurioje yra dar neišgaunamų retųjų Žemės elementų ir kuri gali tapti itin svarbia tirpstant Arkties ledui bei atsiveriant naujiems laivybos keliams.
Grenlandija yra trumpiausiame kelyje raketoms tarp Rusijos ir Jungtinių Valstijų. Amerikiečiai šioje saloje jau turi savo karinę bazę.
Dėmesiui šiuo metu nukrypus į situaciją Venesueloje, D. Trumpas sekmadienį pajuokavo, kad „dėl Grenlandijos susirūpinsime maždaug po dviejų mėnesių“.
Europos lyderių bendrame pareiškime sakoma: „Arkties saugumas išlieka tarp svarbiausių prioritetų Europai ir yra itin svarbus tarptautiniam bei transatlantiniam saugumui. NATO yra aiškiai pasakiusi, kad Arkties regionas yra tarp prioritetų, ir sąjungininkės Europoje spartina pastangas. Mes ir daugelis kitų sąjungininkių didiname savo buvimą, veiklą ir investicijas, kad Arktis išliktų saugi ir kad atgrasytume priešininkus.“
Lyderiai pabrėžė, kad Danija, įskaitant Grenlandiją, yra NATO dalis.
„Todėl saugumas Arktyje turi būti užtikrintas bendrai, kartu su NATO sąjungininkėmis, įskaitant Jungtines Valstijas, palaikant Jungtinių Tautų chartijos principus, įskaitant suverenitetą, teritorinį vientisumą ir sienų neliečiamumą“, – sakė lyderiai.
Pareiškimą pasirašė britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris, danų ministrė pirmininkė M. Frederiksen, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir ispanų premjeras Pedro Sanchezas.
Jie akcentavo, kad JAV yra „būtinas partneris dedant šias pastangas“.
„Grenlandija priklauso jos žmonėms. Danijai ir Grenlandijai, ir tik joms spręsti dėl klausimų, susijusių su Danija ir Grenlandija“, – pareiškime pabrėžė lyderiai.
Naujausi komentarai