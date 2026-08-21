 Latvijoje, netoli Baltarusijos sienos, rastas dar vienas migrantų tunelis

Latvijoje, netoli Baltarusijos sienos, rastas dar vienas migrantų tunelis

2026-08-21 11:41
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ketvirtadienį Kraslavoje, Latvijos pietryčiuose, pasieniečiai nustatė 28 asmenis, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną požeminiu tuneliu iš Baltarusijos, naujienų agentūrą LETA informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Latvijoje, netoli Baltarusijos sienos, rastas dar vienas migrantų tunelis</span>
Latvijoje, netoli Baltarusijos sienos, rastas dar vienas migrantų tunelis / Latvijos sienos apsaugos tarnybos nuotr.

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Tirdami sienos kirtimo aplinkybes ir atidžiai apžiūrėdami aplinkinę teritoriją, pasieniečiai teritorijoje, priklausančioje Kaplavos pasienio apsaugos rinktinės jurisdikcijai, už 20 metrų nuo sienos aptiko po samanomis paslėptą požeminę perėją. Tai jau antras atvejis, kuomet tuneliu neteisėtai kertama Latvijos valstybės siena. Į Baltarusiją grąžinti 28 asmenys.

Kaip jau skelbta, rugpjūčio pradžioje pasieniečiai Aukštutinės Dauguvos savivaldybės Skrudalienos valsčiuje nustatė 15 asmenų, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną iškastu požeminiu tuneliu iš Baltarusijos.

Siekiant užtikrinti Latvijos rytinės sienos saugumą, rugpjūčio 11 d. prasidėjo operacija „Vilkatis“. Jos tikslas yra gerokai sumažinti neteisėtų sienos kirtimo atvejų skaičių Latvijos rytuose ir užkirsti kelią tokiems incidentams ateityje. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su policija, pradėjo specialiu radaru skenuoti dirvožemio sluoksnius Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, ieškodama galimų požeminių tunelių.

Latvijoje palei Baltarusijos sieną iki metų pabaigos galioja sustiprintas pasienio apsaugos režimas, įvestas reaguojant į padidėjusį neteisėtos migracijos spaudimą iš Baltarusijos.

Šiame straipsnyje:
Latvija
nelegali migracija
migrantų tunelis

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