Latvija svarsto kreiptis į EK pagalbos dėl savaitgalio audros nuostolių atlyginimo

Paklaustas, kiek lėšų gali prireikti, E. Tavarsas teigė nenorintis spėlioti. Jis užsiminė, kad gali prireikti kelių dešimčių milijonų eurų.
„Vakar finansų ministras man paminėjo sumą, likusią valstybės biudžete nenumatytoms išlaidoms. Ar jos pakaks, sakiau negalintis atsakyti į šį klausimą ar to garantuoti“, – kalbėjo ministras.
Ministras pripažino, kad pačios Latvijos lėšų gali nepakakti.
Pasak E. Tavarso, kolegos iš Užsienio reikalų ministerijos pasiūlė dėl pagalbos kreiptis į EK.
Kaip skelbta, šeštadienį, rugpjūčio 22 d., ir naktį į sekmadienį Latviją talžė stipriausia per kelis dešimtmečius vasaros audra. Kai kur vėjo greitis viršijo 30 metrų per sekundę.
Audra smarkiai apgadino elektros skirstymo ir perdavimo tinklus. Iš pradžių be elektros buvo likę maždaug 277 tūkst. vartotojų, o pirmadienio rytą elektros energijos tiekimas vis dar buvo sutrikęs maždaug 87 tūkst. vartotojų visoje Latvijoje.
Savivaldybėms per dvejų metų laikotarpį gali būti kompensuota 70 proc. dėl audros patirtų nuostolių. Likusius nuostolius turi padengti pačios savivaldybės. Jos taip pat gali suteikti paramą gyventojams ir padengti 50 proc. jų patirtų nuostolių.
Antradienį Latvijos vyriausybė spręs, ar nuo trijų iki dešimties darbo dienų pratęsti terminą, per kurį savivaldybės gali pateikti vyriausybei prašymus kompensuoti nuostolius.
Naujausi komentarai