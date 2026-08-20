 Latvija: praėjusią savaitę numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės

Latvija: praėjusią savaitę numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės

2026-08-20 17:02
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Praėjusį penktadienį Latvijos oro erdvėje numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės. Tai ketvirtadienį pranešė Latvijos ginkluotosios pajėgos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.

<span>Latvija: praėjusią savaitę numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės</span>
Latvija: praėjusią savaitę numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės / Scanpix nuotr.

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Skraidyklę numušė Baltijos šalyse dislokuotas Italijos naikintuvas. Bepilotis į NATO ir ES narės Latvijos oro erdvę įskrido tuo metu, kai Ukraina vykdė atakas prieš Rusijos uostus.

Kariuomenės duomenimis, dronas įskrido iš Baltarusijos. Labai tikėtina, kad tai susiję su Rusijos naudojamomis elektroninės karybos priemoėmis.

Ukrainos dronai, paleisti atakuoti taikinius Rusijoje, šiais metais jau ne kartą buvo suklaidinti ir įskrido į Baltijos šalių oro erdvę.

Kaip skelbta, praėjusio penktadienio rytą sąjungininkių naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną netoli Boževos ežero, esančio už maždaug penkių kilometrų nuo Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje. Dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtui žalos nepadaryta.

Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo.

Šiame straipsnyje:
Latvija
numuštas dronas

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Komentarai

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Vėl tie chacholų chuntos fašistai su savo tuo neūžauga narkomanu pusmetriniu žydų klounu, vagių ir korupcionierių vadu vovka zielia daro bezpredielus, neveltui RUSIJOS pajėgos ir baladoja tuos chacholų chuntos fašistus, Krymas buvo ir bus RUSIJOS teritorija
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"Broliškos" \\.
respublikos padėka NAT'ui.
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0
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