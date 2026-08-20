Latvija: praėjusią savaitę numuštas dronas buvo ukrainietiškos kilmės

Skraidyklę numušė Baltijos šalyse dislokuotas Italijos naikintuvas. Bepilotis į NATO ir ES narės Latvijos oro erdvę įskrido tuo metu, kai Ukraina vykdė atakas prieš Rusijos uostus.
Kariuomenės duomenimis, dronas įskrido iš Baltarusijos. Labai tikėtina, kad tai susiję su Rusijos naudojamomis elektroninės karybos priemoėmis.
Ukrainos dronai, paleisti atakuoti taikinius Rusijoje, šiais metais jau ne kartą buvo suklaidinti ir įskrido į Baltijos šalių oro erdvę.
Kaip skelbta, praėjusio penktadienio rytą sąjungininkių naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną netoli Boževos ežero, esančio už maždaug penkių kilometrų nuo Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje. Dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtui žalos nepadaryta.
Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo.
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(be temos)