Latvija dalyvauja tyrime dėl tūkstančių Rusijos pagrobtų ukrainiečių vaikų

Latvija tyrime dalyvauja rinkdama jam reikalingus duomenis, paaiškino premjerė.
Ji pažymėjo, kad Ukrainos prezidento žmona perdavė laišką JAV prezidento žmonai, kuris vėliau buvo perduotas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, pabrėždama, kad reikia spręsti ne tik karo belaisvių, bet ir maždaug 20 000 vaikų, kuriuos Rusija per karą išvežė iš Ukrainos, klausimą. „Norime vis labiau akcentuoti šį klausimą ir nepamiršti jo taikos derybose“, – sakė E. Silina.
Premjerė antradienį dalyvavo Norinčiųjų koalicijos posėdyje, kuriame buvo aptartas Volodymyro Zelenskio susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir keliais kitais pasaulio lyderiais.
E. Silina sakė, kad Europos vadovai turėtų parengti kitą sankcijų Rusijai paketą. Ji pažymėjo, kad kol nėra aišku, ar įvyks dvišalės, ar trišalės D. Trumpo, V. Zelenskio ir V. Putino derybos, tolesnes sankcijas įvedinėti būtų per anksti. Vis dėlto, kadangi Rusija aiškiai neparodė, kad iš tiesų nori taikos, Norinčiųjų koalicijos nariai sutarė, kad kitas sankcijų paketas turėtų būti parengtas Europos lygmeniu. Galutinis terminas kol kas nėra žinomas.
Apie sankcijas – daugiausiai antrines bei tarifus – kalba ir JAV, tačiau, jei Rusija nesiims jokių veiksmų siekiant taikos, JAV bus pasirengusios nuo kalbų pereiti prie darbų, paaiškino E. Silina.
Norinčiųjų koalicija taip pat nemano, kad pasiūlymas Ukrainai iškeisti užkariautas teritorijas į neužkariautas žemes yra pagrįstas. Latvija ir toliau palaikys Ukrainos prezidentą šiuo klausimu, pasakė E. Silina.