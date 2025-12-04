Šiaurės Korėjoje aptiktos ukrainiečių vaikų „perauklėjimo stovyklos“

„Rusija apgyvendina ukrainiečių vaikus ne tik savo teritorijoje, bet ir Baltarusijoje bei Šiaurės Korėjoje. Iš viso sukurtos mažiausiai 165 stovyklos , kur vaikai tikslingai militarizuojami ir rusifikuojami“, – sakė Regioninio žmogaus teisių centro ekspertė Kateryba Raževska.
Per klausymus JAV Senate apie Rusijos vykdomą ukrainiečių vaikų grobimą ekspertė parodė 12–mečio Mykhailo iš Donecko srities ir 16-metės Lisos iš Simferopolio, kurie buvo išvežti į Šiaurės Korėją, nuotraukas.
Pasak Ukrainos ambasadorės JAV Olhos Stefanyšinios, šiuo metu apie 1,6 mln. ukrainiečių vaikų yra Rusijos okupuotose teritorijose arba Rusijoje.
Vaikai, anot jų pačių, „perprogramuojami“ mokyklose, vaikų stovyklose, socialinėse įstaigose ir net šeimose. Rusija blokuoja bet kokias pabėgimo galimybes iš okupuotų teritorijų – apšaudo humanitarinius koridorius, trukdo evakuacijai ir vykdo visišką informacijos blokadą.
Šiuo metu, pasak ambasadorės, žinoma apie daugiau kaip 210 vietų, kur ukrainiečių vaikai tikslingai indoktrinuojami ir perauklėjami.