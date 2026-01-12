Kyjivas: Rusija Juodojoje jūroje puolė dar du civilinius laivus

Jis platformoje „Telegram“ parašė, kad per atakas viename laive kilo gaisras ir buvo sužeistas įgulos narys.
„Tai dar vienas įrodymas, kad Rusija sąmoningai atakuoja civilinius laivus, tarptautinę prekybą ir saugą jūroje“, – teigė Oleksijus Kuleba.
Rusija Juodojoje jūroje puolė dar du civilinius laivus, abu jie gabeno maisto produktus, pirmadienį pranešė Ukrainos regionų plėtros ministras.
Jis platformoje „Telegram“ parašė, kad per atakas viename laive kilo gaisras ir buvo sužeistas įgulos narys.
„Tai dar vienas įrodymas, kad Rusija sąmoningai atakuoja civilinius laivus, tarptautinę prekybą ir saugą jūroje“, – teigė Oleksijus Kuleba.