Žiniasklaida: Ukraina vėl atakavo tanklaivį Juodojoje jūroje

Ukrainos atakuotas laivas, šiais duomenimis, priklausė Rusijos šešėliniam laivynui ir su Komorų vėliava plaukė į Rusijos Juodosios jūros Novorosijsko uostą. Jis su išjungtu transponderiu, kuriuo, be kita ko, perduoda laivo buvimo vieta, buvo Ukrainos išskirtinėje ekonominėje zonoje, teigiama žiniasklaidos pranešimuose.
Pastaruoju metu Juodojoje jūroje būta incidentų, kai atakuoti prekybos laivai. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atakas prieš prekybos laivus gruodžio pradžioje pavadino „nerimą keliančia“ Rusijos ir Ukrainos karo eskalacija.
Ukrainos žiniasklaida, remdamasi Ukrainos žvalgyba SBU, tada po sprogimų dvejuose tuščiuose naftos tanklaiviuose Juodojoje jūroje pranešė, kad Kyjivas atakoms panaudojo jūrinius dronus „Sea Baby“.
Rusijos prezidentas Vladmiras Putinas dėl atakų apkaltino Ukrainą ir pagrasino giežta reakcija.