Ukraina: Rusijos dronas smogė į Turkijos krovininį laivą Juodojoje jūroje

Tai įvyko praėjus dienai po to, kai dėl Rusijos oro smūgio Ukrainos Juodosios jūros Odesos srities uoste kitame Turkijai priklausančiame laive kilo gaisras.
„Rusija dronu tikslingai smogė Turkijos laivui „VIVA“, kuris plaukė į Egiptą su saulėgrąžų aliejaus kroviniu“, – socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos karinis jūrų laivynas ir pridūrė, kad nė vienas iš vienuolikos įgulos narių nebuvo sužeistas, o laivas galėjo tęsti kelionę.
Karinis jūrų laivynas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti apgadintas laivas, vanduo ant denio ir, atrodo, drono variklis.
Laivas plaukė Ukrainos išskirtinėje ekonominėje zonoje, naudodamasis vadinamuoju grūdų koridoriumi, kuris turėtų užtikrinti saugų svarbių žemės ūkio produktų gabenimą per Juodąją jūrą.
Penktadienį per Rusijos oro smūgį Ukrainos Juodosios jūros Odesos srities uoste buvo apgadintas Turkijai priklausantis keltas, pranešė Kyjivas ir kelto operatorė.
„Rusija surengė raketų smūgį civilinei uosto infrastruktūrai Odesos srityje“, – tuomet pranešė Ukrainos atstatymo ministras Oleksijus Kuleba „Telegram“ tinkle ir pridūrė, kad buvo apgadintas turkų keltas, bet aukų nėra.
Turkijos jūrų transporto bendrovė „Cenk Shipping“ penktadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad jos laivas, „kuriuo maršrutu Karasu–Odesa buvo gabenami tik švieži vaisiai, daržovės ir maisto produktai, šiandien 16 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, netrukus po to, kai prisišvartavo Čornomorsko uoste, patyrė oro smūgį“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose buvo matyti degantis mėlynai baltas laivas.
Penktadienio išpuolis paskatino Ankarą vėl pareikalauti nutraukti smūgius uostų infrastruktūrai, praėjus kelioms valandoms po to, kai Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) per susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu asmeniškai iškėlė šį klausimą.