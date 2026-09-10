Kinijos uoste užsiliepsnojo užsienio laivas

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino skubiai vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas.
„Užsienio krovininis laivas, priklausantis „Beihai Shipbuilding Co., Ltd.“, esantis Čingdao mieste Šandongo provincijoje, užsidegė uoste atliekant techninės priežiūros darbus, ir tai lėmė daug aukų“, – sakoma valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ pranešime.
Xi Jinpingas „pabrėžė būtinybę skubiai ieškoti dingusių asmenų (...) ir griežtai patraukti atsakomybėn atsakingus asmenis“, priduriama jame.
„Xinhua“ nenurodė aukų skaičiaus ar gaisro priežasties.
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad gaisras kilo apie 11 val. 15 min. vietos (6 val. 15 min. Lietuvos) laiku. Neaišku, ar jis jau užgesintas.
Premjeras Li Qiangas taip pat paragino ieškoti ir gelbėti įstrigusius žmones bei suteikti medicininę pagalbą sužeistiesiems, „ir griežtai užkirsti kelią antrinėms nelaimėms“.
„Qingdao Beihai Shipbuilding“ yra svarbi laivų statykla, veikianti kaip „China State Shipbuilding Corporation“ padalinys.
Xi Jinpingas perspėjo, kad „visi regionai ir atitinkamos institucijos privalo pasimokyti iš šio incidento, nuodugniai ištirti ir pašalinti visus galimus gaisro pavojus“.
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