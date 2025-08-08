Kinijoje per staigius potvynius žuvo dešimt žmonių

„Nuo rugpjūčio 7 dienos nuolat pliaupiančios smarkios liūtys (...) sukėlė staigius potvynius. Rugpjūčio 8 dienos duomenimis, žuvo 10 žmonių, o 33 dingo be žinios“, – pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas įsakė dėti „didžiausias pastangas“ gelbstint dingusius žmones, teigė CCTV.
Dėl „dažnai pasikartojančių ekstremalių oro sąlygų“ Xi Jinpingas nurodė visiems regionams „ryžtingai įveikti nerūpestingumą“ ir suintensyvinti pastangas nustatyti riziką, pridūrė transliuotojas.
Stichinės nelaimės dažnos visoje Kinijoje, ypač vasarą, kai vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus kepina alinantis karštis.
Praėjusį mėnesį smarkios liūtys šiaurinėje Pekino dalyje nusinešė 44 žmonių gyvybes, o labiausiai nukentėjo kaimiškosios sostinės apylinkės.
Naujausi komentarai