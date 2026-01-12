Vienišumo epidemija: programėlė teiraujasi, ar esi miręs

Mobiliosios programėlės koncepcija paprasta – naudotojas, spustelėjęs didelį mygtuką, turi kas dvi dienas patvirtinti, kad yra gyvas. Jei ne, programėlė susisieks su pasirinktu kontaktiniu asmeniu ir informuos, kad žmogus gali būti bėdoje.
Išvertus iš kinų kalbos programėlės pavadinimas skamba maždaug taip – „Ar esi miręs?“.
Kaip rašo BBC, programėlė buvo pristatyta dar praėjusių metų gegužę, nesukeldama didelio ažiotažo, tačiau pastarosiomis savaitėmis ji susilaukė itin daug dėmesio.
„Nesvarbu, ar esate biuro darbuotojas, gyvenantis vienas, studentas, gyvenantis toli nuo namų, ar bet kas, pasirinkęs vienišiaus gyvenimą“, – taip kūrėjai apibūdino programėlės tikslinę auditoriją.
Anot Kinijos valstybinės žiniasklaidos „Global Times“, iki 2030 m. Kinijoje gali būti iki 200 milijonų vieno asmens namų ūkių.
„Žmonėms, kurie bet kuriame savo gyvenimo etape gyvena vieni, reikia kažko panašaus, kaip ir intravertams, sergantiems depresija, bedarbiams ir kitiems pažeidžiamoje padėtyje esantiems asmenims“, – Kinijos socialiniuose tinkluose programėlę vertino vienas vartotojas.
„Vieni gyvenantys žmonės gali mirti nepastebėti, neturėdami kam paskambinti. Kartais susimąstau, jei mirčiau būdamas vienas, kas rastų mano kūną?“ – svarstė kitas.
Apie „Are You Dead?“ įkūrėjus žinoma nedaug, tačiau teigiama, kad tai trys žmonės, gimę po 1995 m., kurie su nedidele komanda sukūrė programėlę Džengdžou mieste, Henano provincijoje.
