 Potvyniai Pakistane pražudė beveik tūkstantį žmonių

Potvyniai Pakistane pražudė beveik tūkstantį žmonių

2025-09-16 19:43
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Nuo musoninių liūčių pradžios birželio pabaigoje Pakistane žuvo beveik tūkstantis žmonių. Tai pranešė Nacionalinė kovos su katastrofomis tarnyba. Sugriauta arba apgadinta daugiau kaip 9 tūkst. namų. Dėl potvynių savo namus buvo priversti palikti beveik 3 mln. gyventojų.

Potvyniai Pakistane pražudė beveik tūkstantį žmonių. Potvyniai Pakistane pražudė beveik tūkstantį žmonių. Potvyniai Pakistane pražudė beveik tūkstantį žmonių.

Institucijos ir pagalbos organizacijos įspėja dėl ligų, kuriomis užsikrečiama per vandenį, plitimo, pavyzdžiui, žarnyno infekcijų ar odos alergijų. Pasak Nacionalinės kovos su katastrofomis tarnybos, Pandžabo ir Sindo provincijose beveik pusė milijono žmonių buvo gydomi laikinose medicinos stovyklose.

Pakistano labdaros organizacija „Al-Khidmat Foundation“ (AKF), be to, kalba apie pusę milijoną žmonių, kuriems gydymą taiko įvairios pagalbos organizacijos. Dėl potvynių greitai plinta ir uodų pernešama dengė. 

„Jei ligų nepavyks suvaldyti, regioną gali ištikti nauja krizė“, – sakė Ahmad Nabeel iš AKF.

Ekstremalių orų reiškinių Pakistane daugėja. 2022 m. vasarą šalis išgyveno didelę potvynių katastrofą, per kurią buvo užlieta trečdalis šalies, žuvo 1 tūkst. 700 žmonių.

Šiame straipsnyje:
liūtys
potvyniai
Potvyniai Pakistane
musoninės liūtys
aukos
ekstremalūs orai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų