„Žurnalistai iš dujų sprogimo vietos Liušeniu anglies kasykloje (...) sužinojo, kad per nelaimingą atsitikimą žuvo 82 žmonės, o devyni dingo be žinios“, – pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 82
2026-05-23 08:32
Šiaurės Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius smarkiai išaugo iki 82, šeštadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Kinijoje per sprogimą anglies kasykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 82 / zumapress.com nuotr.
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