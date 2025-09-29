Kelloggas: Ukraina gali smogti toli Rusijos teritorijoje

„Atsakymas yra „taip, naudokite pajėgumus smogti toli, nėra tokių dalykų kaip neliečiamos vietos“, – atsakė K. Kelloggas, paklaustas, ar JAV prezidento Donaldo Trumpo pozicija yra tokia, kad Ukraina gali vykdyti tolimojo nuotolio smūgius.
Pranešama, kad ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę per susitikimą Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose prašė D. Trumpo tiekti Kyjivui tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.
JAV galvoja, ar tiekti ukrainiečiams raketas „Tomahawk“, Maskvai ir toliau atsisakant dalyvauti dvišalėse ir trišalėse taikos derybose tarpininkaujant D. Trumpui, sekmadienį patvirtino JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas).
Galutinis žodis dėl to, ar Ukraina gali vykdyti tolimojo nuotolio smūgius Rusijoje, priklausys D. Trumpui, pažymėjo K. Kelloggas. Pasak jo, sprendimai bus priimami kiekvienu konkrečiu atveju.
Ukraina pati kuria savo tolimojo nuotolio raketas ir dronus, bet kol kas kliaujasi sąjungininkių tiekiamais ginklais tokiems smūgiams ir dažnu atveju turi gauti šalies, tiekiančios šias raketas, leidimą.
Atsižvelgiant į Rusijos pastarojo meto provokacijas, kaip niekad svarbu nepadaryti klaidos, pabrėžė K. Kelloggas. Jis pridūrė, kad „tai pasaulinis klausimas ir turėtume reaguoti atitinkamai“.