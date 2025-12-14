Zelenskis teigia derybose Berlyne sieksiantis JAV paramos idėjai įšaldyti fronto liniją

„Sąžiningiausias variantas būtų „likti ten, kur esame“. Tai tiesa, nes tai yra paliaubos (...). Žinau, kad Rusija to nevertina teigiamai, ir norėčiau, kad amerikiečiai mus palaikytų šiuo klausimu“, – sakė V. Zelenskis žurnalistams prieš pat atvykstant į Berlyną deryboms su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntiniu ir Europos lyderiais.
Į svarbias derybas dėl karo su Rusija užbaigimo vykstantis Ukrainos prezidentas taip pat teigė esąs pasirengęs dialogui.
V. Zelenskis sakė, kad dar negavo atsakymo iš Vašingtono dėl Ukrainos pateiktų JAV parengto plano pakeitimų, tačiau pridūrė: „Gaunu visus signalus ir būsiu pasirengęs šiandien prasidėsiančiam dialogui.“
„Aukščiausiojo lygio susitikimas Berlyne yra svarbus. Susitiksime ir su amerikiečiais, ir su europiečiais (...). Ir šiandien šie susitikimai vyksta Berlyne, šiandien ir rytoj“, – pridūrė V. Zelenskis.
Amerikiečių pareigūnai jau ilgą laiką bando suderinti abiejų pusių reikalavimus, D. Trumpui spaudžiant Maskvą ir Kyjivą sutikti su jo pasiūlytu susitarimu, kritikuotu kaip pataikaujančiu Rusjiai. Ieškant galimų kompromisų susidurta su didelėmis kliūtimis, įskaitant tai, kuriai šaliai atiteks Ukrainos rytinės Donbaso srities, kurią daugiausia yra okupavusios Rusijos pajėgos, kontrolė.
Penktadienį Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) savaitgalį susitiks su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais aptarti taikos derybų padėties.
„Svarbiausia, kad planas būtų kuo teisingesnis, pirmiausia Ukrainai, nes Rusija pradėjo karą“, – sakė V. Zelenskis šeštadienį kreipimesi į tautą.
V. Zelenskis derybų išvakarėse prakalbo apie dideles galimybes greitai susitarti dėl karo pabaigos, tačiau teigė, kad tikslas yra garantuoti, jog Rusija nesurengs trečios invazijos.
„Šiuo metu šansas yra didelis, ir tai svarbu kiekvienam mūsų miestui, kiekvienai mūsų ukrainiečių bendruomenei“, – sakė V. Zelenskis.
„Dirbame tam, kad Ukrainai būtų užtikrinta ori taika ir kad būtų užtikrintas garantas – būtent garantas, – kad Rusija negrįš į Ukrainą trečiajai invazijai“, – teigė jis.