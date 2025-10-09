„UNRWA turi maisto produktų, vaistų ir kitų būtiniausių dalykų siųsti į Gazos (Ruožą). Turime pakankamai, kad aprūpintume maistu visus gyventojus ateinančius tris mėnesius“, – socialiniame tinkle „X“ sakė agentūros vadovas Philippe'as Lazzarini.
JT teigia, kad turi pakankamai atsargų tris mėnesius maitinti visą Gazos Ruožą
2025-10-09 13:37
Jungtinių Tautų (JT) palestiniečių pabėgėlių agentūra UNRWA ketvirtadienį sveikino Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų kaip didžiulį palengvėjimą ir teigė esanti pasirengusi Gazos Ruožą užtvindyti skubiai reikalingais maisto produktais.
JT teigia, kad turi pakankamai atsargų tris mėnesius maitinti visą Gazos Ruožą / Scanpix nuotr.
