JT Saugumo Taryba balsavo už tarptautines pajėgas Gazoje

Už tekstą, kuris, kaip teigė JAV prezidentas D. Trumpas, lems „tolesnę taiką visame pasaulyje“, balsavo 13 narių, o susilaikė tik Rusija ir Kinija. Veto nebuvo.
D. Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbė, kad balsavimas „pripažįstant ir patvirtinant TAIKOS TARYBĄ, kuriai pirmininkausiu aš (...), bus įrašytas kaip vienas didžiausių patvirtinimų Jungtinių Tautų Istorijoje, (ir) lems tolesnę Taiką visame Pasaulyje“.
JAV ambasadorius prie JT Mike'as Waltzas po balsavimo sakė, kad „rezoliucija yra dar vienas svarbus žingsnis, sudarysiantis sąlygas Gazos (Ruožui) klestėti, o Izraeliui – gyventi saugiai“.
Tačiau palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“, kuriai rezoliucija neleidžia atlikti jokio vaidmens valdant Gazos Ruožą, pareiškė, kad dokumentas neatitinka palestiniečių „politinių ir humanitarinių reikalavimų bei teisių“.
Tekste, kuris buvo kelis kartus peržiūrėtas po daug pastangų pareikalavusių derybų, pritariama JAV prezidento planui, sudariusiam sąlygas spalio 10 dieną karo nuniokotoje palestiniečių teritorijoje įsigalioti trapioms Izraelio ir „Hamas“ paliauboms.
Po dvejus metus trukusių kovų, kurias sukėlė „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengta beprecedentė ataka Izraelyje, Gazos Ruožas iš esmės yra virtęs griuvėsiais.
Taikos plane leidžiama sukurti tarptautines stabilizavimo pajėgas, kurios dirbtų kartu su Izraeliu ir Egiptu bei naujai apmokyta palestiniečių policija, ir padėtų užtikrinti pasienio rajonų saugumą bei demilitarizuoti Gazos Ruožą.
Tarptautinės saugumo pajėgos yra įgaliotos dirbti „galutinai atsisakant nevalstybinių ginkluotų grupuočių ginklų“, saugant civilius gyventojus ir užtikrinant humanitarinės pagalbos koridorius.
