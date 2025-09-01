 JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą

JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą

2025-09-16 10:43
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai antradienį pareiškė, jog nuo 2023-iųjų spalio Izraelis Gazoje vykdo genocidą, su tikslu teritorijoje sunaikinti palestiniečius.

JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą / Scanpix nuotr.

„Mes priėmėme sprendimą, jog Gazoje vyko ir toliau vyksta genocidas, o atsakomybė krenta Izraelio valstybei“, – naujienų agentūrai AFP teigė Navi Pillay, nepriklausomos JT tarptautinės tyrimų komisijos dėl okupuotų palestiniečių teritorijų vadovė.

