 Jemene per sukilėlių ir kariuomenės susirėmimus žuvo daugiau nei 80 žmonių

Jemene per sukilėlių ir kariuomenės susirėmimus žuvo daugiau nei 80 žmonių

2026-09-04 10:50
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Nuo ketvirtadienio per susirėmimus tarp Jemeno husių sukilėlių ir vyriausybės pajėgų žuvo 81 kovotojas, rodo duomenys, gauti iš dviejų kariuomenės pareigūnų ir medicinos šaltinių sukilėlių kontroliuojamoje teritorijoje.

<span>Jemene per sukilėlių ir kariuomenės susirėmimus žuvo daugiau nei 80 žmonių</span>
Jemene per sukilėlių ir kariuomenės susirėmimus žuvo daugiau nei 80 žmonių / Scanpix nuotr.

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Vienas kariškis, esantis Raudonosios jūros pakrantėje, pranešė, kad žuvo 24 jo vyrai, o kitas, esantis Taizo regione, esančiame šalies gilumoje, teigė, kad ten žuvo 15 karių.

Taip pat žuvo mažiausiai 42 husių kovotojai, apie tai pranešė medikų šaltiniai jų kontroliuojamose teritorijose.

Mirtini susirėmimai Jemene prasidėjo ketvirtadienį, kai husių pajėgos pradėjo sausumos puolimą, kurį lydėjo raketų ir dronų atakos netoli Raudonosios jūros pakrantės ir Taizo regione.

Vyriausybės kariniai šaltiniai pranešė AFP, kad sukilėliai bandė atkirsti jau kelias savaites apšaudomą svarbų Mochos uostamiestį, nuo kitų vyriausybės kontroliuojamų teritorijų ir veržtis į rajonus, besiribojančius su strateginiu Bab al Mandebo sąsiauriu.

Jemenas, jau daugiau nei dešimtmetį krečiamas pilietinio konflikto, liepos mėnesį tapo dar viena šalimi, įtraukta į Artimųjų Rytų karą, husiams nutraukus 2022 m. paliaubas su Saudo Arabijos remiama šalies vyriausybe.

Šiame straipsnyje:
Jemenas
pilietinis karas

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