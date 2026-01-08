JAV viceprezidentas gina mirtinus JAV pareigūno šūvius Mineapolyje

„Šis žmogus tik atliko savo darbą. Ji mėgino jam sutrukdyti“, – teigė JD Vance‘as tinkle „X“ diskusijoje apie tai, ar pareigūno šūviai buvo pateisinami, ar ne.
Viceprezidentas pažymėjo, kad pareigūnas šovė gindamasis. Vietos institucijos tam paprieštaravo. JD Vance‘as incidentą pavadino „tragedija“.
Trečiadienį per ginčytiną ICE operacija Minesotos valstijoje pareigūnas nušovė 37 metų moterį. Policijos duomenimis, ji buvo automobilyje ir blokavo gatvę, kai pėsčiomis priartėjo ICE pareigūnas. Automobilis tada pajudėjo, o pareigūnas paleido mažiausiai du šūvius. Moteris buvo sužeista į galvą ir ligoninėje paskelbta mirusia.
Ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas gynė pareigūną. Demokratas valstijos gubernatorius Timas Walzas tuo tarpu apkaltino JAV vyriausybę savo veiksmais siekiant suketi „baimę, sensacingas antraštes ir konfliktą“.
