JAV pasmerkė Rusijos sprendimą Ukrainoje panaudoti raketą „Orešnik“

Tai, kad Rusija penktadienį panaudojo vidutinio nuotolio raketą, kurioje branduolinės galvutės nebuvo, „yra dar vienas pavojingas ir nepaaiškinamas šio karo eskalavimas tuo metu, kai Jungtinės Valstijos intensyviai bendradarbiauja su Kyjivu, kitais partneriais ir Maskva, siekdamos užbaigti karą derybų būdu“, – sakė JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Tammy Bruce.
„Mes smerkiame Rusijos tęsiamus ir intensyvėjančius išpuolius prieš Ukrainos energetikos objektus ir kitą civilinę infrastruktūrą“, – tęsė T. Bruce.
Pirmadienį Maskva pareiškė, kad raketa pataikė į aviacijos remonto gamyklą Lvivo regione vakarų Ukrainoje, ir kad ji buvo paleista atsakant į Ukrainos bandymą smogti vienai iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino rezidencijų, nors Kyjivas šį teiginį neigia.
Ukraina patvirtino, kad raketa buvo paleista į Lvivo regioną netoli sienos su Lenkija, tačiau nepatikslino, ar į gamyklą tikrai buvo pataikyta.
Laikinasis Didžiosios Britanijos ambasadorius pareigas Jamesas Kariuki šį išpuolį pavadino neapgalvotu ir pridūrė, kad „jis kelia grėsmę regioniniam ir tarptautiniam saugumui bei kelia didelę eskalavimo ir klaidingų sprendimų riziką“.
Be to, kad penktadienį panaudojo raketą „Orešnik“, Rusija sudavė seriją oro smūgių sostinei Kyjivui, pražudydama mažiausiai keturis žmones ir žiemos metu palikdama pusę miesto gyvenamųjų namų be šildymo.